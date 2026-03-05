Slušaj vest

Naime, nakon što je osvojila titulu na Roland Garosu, Ana je imala nesvakidašnju opkladu sa svojim timom i rođenim bratom, koja je pošla po zlu.

- Kada sam osvojila titulu 2008. godine, imala sam opkladu sa svojim timom i bratom (Miloš Ivanović, prim. aut.) da će, ako pobedim, obući moju haljinu i trčati oko Trijumfalne kapije. Pokušali su to da urade, ali ih je policija zaustavila! Tako da još uvek imam sliku njih u mojoj haljini i mene sa njima ispred Trijumfalne kapije. To je bila opklada - rekla je Ivanovićeva.

1/4 Vidi galeriju Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

Spektakularna pobeda u Parizu te 2008. godine vinula je Anu na svetski tron, ali malo ko je znao za smicalicu koju je osmislila.

Ipak, njen plan je osujećen - reagovala je policija i sprečila realizaciju ove nesvakidašnje proslave. Iako do trčanja nije došlo, fotografija je, kako Ana kaže, ostala kao uspomena na jednu od najslađih opklada u njenoj karijeri.