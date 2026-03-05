ŠAPOVALOV BOLJI OD CICIPASA: Velika pobeda za Kanađanina
Kanadski teniser Denis Šapovalov plasirao se danas u drugo kolo masters turnira u Indijan Velsu, pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:2, 3:6, 6:4.
Meč Šapovalova i Cicipasa, 39. i 43. tenisera sveta, trajao je sat i 48 minuta.
"Definitivno nikada nije lako izvući momka poput Cicipasa u prvom kolu. Mislim da je za obojicu bio veoma težak meč. Znao sam da moram da odigram svoj najbolji tenis i da se vratim u punom sjaju, Nikada nije lako to uraditi u prvim kolima. Veoma sam zadovoljan pobedom", rekao je Šapovalov.
Šapovalov će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.
Prolaz u drugo kolo obezbedio je i Italijan Mateo Beretini, koji je sa 4:6, 7:5, 7:5 pobedio Francuza Adrijana Manarina, iako se tokom celog meča mučio sa grčevima.
Njegov naredni rival biće četvrti nosilac, Nemac Aleksander Zverev.