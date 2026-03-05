Slušaj vest

Francuz Gael Monfis postao je drugi najstariji pobednik ovog turnira (39 godina i šest meseci), pobedivši Kanađanina Aleksija Galarnoa sa 6:3, 6:4. Monfisa u drugom kolu čeka duel protiv još jednog Kanađanina, Feliksa Ože-Alijasima.

Hrvatski teniser Marin Čilić završio je učešće u Indijan Velsu pošto je od njega bio bolji domaći igrač Zakari Svajda sa 7:6, 6:4. Amerikanac će u drugom kolu igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine.

U ostalim mečevima, Amerikanac Rajli Opelka pobedio je sunarodnika Itana Kvina sa 7:5, 7:6, Dženson Bruksbi je bio bolji od Alekseja Popirina sa 6:3, 6:4, dok je Žoao Fonseka slavio protiv Rafaela Kolinjona sa 7:6, 6:4.

