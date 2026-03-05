Slušaj vest

Nakon završetka turnira u Dubaiju, na kojem je Medvedev osvojio svoj 23. ATP trofej, njihovo putovanje prema sledećem velikom izazovu, mastersu u Indijan Velsu, pretvorilo su se u pravu avanturu, a Rus je otkrio kroz kakve nepredvidive scenarije je prošao.

Medvedev je dominirao turnirom u Dubaiju, plasiravši se u finale uz impresivne pobede i na kraju je dočekao da se okiti titulom. Međutim, pred samo finale protiv Talona Grikspora Holanđanin je zbog povrede zadnje lože bio prinuđen da se povuče, što je Medvedevu donelo pobedu bez borbe.

Ali čitava atmosfera u Dubaiju promenila se brzo nakon tog finala. U regionu se intenzivirala geopolitička napetost usled sukoba između SAD, Izraela i Irana, što je rezultiralo zatvaranjem civilnog vazdušnog prostora iznad velikog dela Bliskog istoka. To je dovelo do haosa u avionskom saobraćaju, što je mnoge učesnike turnira, pa i Medvedeva, Rubljova i Hačanova, ostavilo zarobljene u Emiratima.

U trenucima kada su letovi ka Zapadu bili otkazani ili neizvesni, trojici ruskih tenisera nije ostalo mnogo opcija. Prema izveštajima, situacija na aerodromima bila je haotična, a jedina realna ruta ka ispunjenju njihovog cilja - da stignu u Indijan Vels, bila je komplikovana i skupa. Prema nekim informacijama, Medvedev, Rubljov i Hačanov su upravo zbog te hitne evakuacije morali da pribegnu neobičnom begu automobilom preko granice do Omana, što je, prema nekim izvorima, koštalo oko 2.000 dolara po osobi.

1/11 Vidi galeriju Danil Medvedev Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tamo su ih u gradu Muskatu sačekali specijalni avioni u organizaciji ATP i uz logističku podršku teniske asocijacije oni su odleteli u Istanbul. Iz Turske će dalje putovati ka Los Anđelesu i konačno do Indijan Velsa, gde bi trebalo da se takmiče u glavnom delu masters turnira. Ovo maratonsko putovanje ukazuje na to do koje mere su sport i globalna politika isprepleteni u eri u kojoj ni sportisti nisu izolovani od šireg sveta.

Međutim, "bekstvo iz Dubaija" definitivno nije proteklo glatko pošto je došlo do još jedne neplanirane situacije.

"Stigli smo u Oman automobilom. Neko je imao sreće da stigne za četiri i po sata, neko je vozio devet, a mi smo putovali sedam sati. Naš vozač nije mogao da pronađe svoj pasoš! Bili smo jedini koji su prešli granicu, a onda morali da se okrenu i vrate u UAE. Našao je pasoš na parkingu, pa smo ponovo krenuli za Oman", objasnio je Danil Medvedev i nastavio:

"Iz Omana smo leteli za Istanbul, tamo proveli noć u hotelu, a tek onda poleteli za Los Anđeles. Ako pričate o svim detaljima, naravno da je neobično. Osećate se kao u holivudskom filmu: prelazite granicu sa drugim ljudima, prvi put posećujete Oman...".

Uprkos ovom neočekivano komplikovanom putovanju, sva trojica igrača planiraju da se pojave na jednom od najvažnijih turnira u sezoni. Medvedev i Rubljov su, međutim, već morali da otkažu svoj nastup u predturnirskim egzibicijama, jer nisu stigli na vreme zbog haosa u prevozu izazvanim tenzijama.

Bonus video: