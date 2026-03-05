Slušaj vest

Elena Ribakina se našla u, blago rečeno, neprijatnoj situaciji, prilikom dodele trofeja na egzibicionom turniru "Ajzenhauer kup" koji se održava pre Indijan Velsa.

Naime, situacija koja je izazvala puno pažnje i brojne reakcije na društvenim mrežama dogodila se nakon što su Tejlor Fric i Elena Ribakina odbranili titulu u mešovitom dublu i osvojili nagradu od 200.000 dolara.

Na ceremoniji, dok su pozirali sa nagradom, Dejvid Renker, visoki funkcioner "Ajzenhauer Helt-a", bolnice koja je glavni sponzor egzibicionog događaja, neprimereno je dodirivao Ribakinu.

Stavio je ruku na njena leđa, ali ju je spuštao niže, što je dovelo Ruskinju koja igra pod zastavom Kazahstana do neprijatnosti.

Dejvid Renker Foto: eisenhowerhealth.org

Ribakina je momentalno sklonila njegovu ruku, a iako nije želela da reaguje burno, jasno je kako se osećala u tom trenutku.

Renker je sklonio ruku, a osmeh sa njegovog lica je nestao.

Pogledajte kako je izgledala cela situacija:

Snimak je izazvao oštre reakcije ljubitelja tenisa širom sveta. Mnogi su ono što se dogodilo opisali kao "duboko neprimeren", "odvratan" i "potpuno nepotreban dodir" prema teniserki.

Incident za sada nije dobio zvaničan komentar od strane WTA, Indijan Velsa, ni "Ajzenhauer Helt-a".

