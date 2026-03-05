Slušaj vest

Novak Đoković je u Melburnu savladao branioca titule, Italijana Janika Sinera u polufinalu u pet setova, a potom je izgubio u finalu od Španca Karlosa Alkaraza.

"Bio je to neverovatan početak godine za mene", rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

"S obzirom na to da nisam uspeo da stignem do finala na grend slem turnirima od Vimbldona 2024. godine i da sam prošle godine izgubio od Sinera ili Alkarasa na svim grend slem turniruma, bio je neverovatan osećaj pobediti Sinera u pet setova u jednom od najboljih mečeva koje sam skoro odigrao u Australiji. A onda sam imao još jedan sjajan meč sa Karlosom, koji je na kraju bio previse dobar", dodao je on.

Istakao je da je to za njega bio fenomenalan rezultat.

"Dokazao sam, pre svega, sebi, a i drugima da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou i da mogu da pobedim ove momke. Dakle, moja logika je zašto da ne nastavi sve dok imam tu vatru, kvalitet i motivaciju da to uradim", rekao je Đokovič.

Đokoviću će ovo biti 17. nastup u Indijan Velsu u karijeri, a taj turnir je do sada osvajao pet puta, po čemu je izjednačen sa Švajcarcem Rodžerom Federerom.

Treći teniser sveta je Slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati sa pobednikom meča Đovani Petši Perikar - Kamil Majhšak.

"Imao sam dosta uspeha na ovo turniru. Oduvek je bio jedan od mojih omiljenih za posećivanje. Ovde je zaista teniski raj, s pravom je tako nazvan", rekao je Đoković.

