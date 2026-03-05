Slušaj vest

Bili Džin King kup reprezentacija Srbije igraće od 7. do 11. aprila u Oeirasu u Portugaliji, u okviru Evro-afričke Grupe 1.

Za plasman u novembarski Plej-of Bili Džin King kupa, neophodno je da naša selekcija završi među tri prvoplasirane od 16 selekcija koliko se takmiči u Portugaliji.

1/5 Vidi galeriju Bili Džin King kup 2025 Foto: TSS - M.Lukač

Srbija, kao 34. na svetu (po listi od 17. novembra 2025), je 11. po rangu i nalazila se u 3. šeširu na žrebu. U Portugaliji će igrati u Grupi A protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije.

Voljom žreba određene su četiri raund-robin grupe:

GRUPA A: Slovačka, Hrvatska, SRBIJA i Litvanija.

Grupa B: Holandija, Turska, Mađarska i Gruzija.

Grupa C: Rumunija, Francuska, Letonija i Norveška.

Grupa D: Nemačka, Danska, Portugalija i Švedska.

Pobednici grupa razigravaju za plasman u Plej-of Bili Džin King kupa po sistemu A1-D1, B1-C1. Pobednici prvih duela obezbeđuju direktan plasman, ali razigravaju za plasman, a u drugom razigravanju poraženi traže trećeg putnika. Drugoplasirani timovi razigravaju za pasman od 5. do 8. mesta (A2-D2, B2-C2, pa pobednik sa pobednikom i poraženi sa poraženim). Trećeplasirane i poslednjeplasirane selekcije igraju za plej-autu, za opstanak, ukrštaju A3-D4, A4-D3, B3-C4, B4-C3, a četiri reprezentacije koje budu poražene u tim duelima ispadaju u Evro-afričku Grupu 2.

Selektor Dušan Vemić do sada je u dresu sa državnim grbom vodio Aleksandru Krunić (579. u singlu, 8. u dublu) Olgu Danilović (90, 86), Lolu Radivojević (142, 1.311), Teodoru Kostović (164, 1.385), Miu Ristić (272, -), Katarinu Jokić (299, 584), Ninu Stojanović (345, 345), Nataliju Senić (346, 335), Anju Stanković (508, 310) i juniorke Lunu Vujović (820, 1.211) i Anastasiju Cvetković (849, 1.233).

Konačan spisak putnica za Portugaliju biće poznat 9. marta.