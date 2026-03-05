Selektor ženske teniske reprezentacije Srbije za Kup "Bili Džin King" Dušan Vemić rekao je da žreb za Evro-afričku zonu Grupa 1 nije bio lak, ali veruje da njegov tim ima kvalitet da se izbori za plasman dalje.
TEŽAK ŽREB - DUŠAN VEMIĆ VERUJE U PROLAZ: Grupa nije laka, ali su naše devojke iskusnije i bolje igračice nego prošle godine
Reprezentacija Serbia igraće od 7. do 11. aprila u portugalskom gradu Oeirasu, gde će se u Grupi A sastati sa selekcijama Slovačke, Hrvatske i Litvanije.
Samo prvoplasirana reprezentacija iz grupe obezbediće mesto u razigravanju za plasman u plej-of, zajedno sa preostala tri pobednika grupne faze takmičenja.
"Nova godina, nova sezona i ponovo igramo u toj famoznoj grupi gde samo prvoplasirana reprezentacija ide dalje. Grupa nije laka, ali su naše devojke iskusnije i bolje igračice nego prošle godine. Imamo još mesec dana da se pripremimo i da pružimo maksimum, koji bi trebalo da bude dovoljan za uspeh", rekao je Vemić, a preneo Teniski savez Srbije.
