Reprezentacija Serbia igraće od 7. do 11. aprila u portugalskom gradu Oeirasu, gde će se u Grupi A sastati sa selekcijama Slovačke, Hrvatske i Litvanije.

Samo prvoplasirana reprezentacija iz grupe obezbediće mesto u razigravanju za plasman u plej-of, zajedno sa preostala tri pobednika grupne faze takmičenja.

"Nova godina, nova sezona i ponovo igramo u toj famoznoj grupi gde samo prvoplasirana reprezentacija ide dalje. Grupa nije laka, ali su naše devojke iskusnije i bolje igračice nego prošle godine. Imamo još mesec dana da se pripremimo i da pružimo maksimum, koji bi trebalo da bude dovoljan za uspeh", rekao je Vemić, a preneo Teniski savez Srbije.

(Beta)

