Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigrali su veliko finale Australijan Opena pre nešto više od mesec dana, a uoči početka mastersa u Indijan Velsu ponovo su se sreli i srdačno pozdravili.

Srpski teniser je, uz osmeh, dobacio rivalu: „Pa, gde si ti?!“, nakon čega je krenuo ka Špancu, koji je u tom trenutku spustio svu opremu kako bi zagrlio najboljeg tenisera svih vremena.

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole

Njih dvojica su zatim kratko porazgovarali u veoma pozitivnom raspoloženju, a potom svako nastavio svojim putem.

Kao nosioci na turniru, obojica su slobodni u prvom kolu. Novak Đoković će u drugoj rundi igrati protiv pobednika duela između Mpeši Perikara i Kamila Majžaka, a dok Alkaraz čeka boljeg iz susreta Grigora Dimitrova i Terensa Atmana.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Potencijalni novi okršaj Đokovića i Alkaraza moguć je tek u polufinalu turnira, ali do tog susreta obojicu čeka dug put.

profimedia-1071143569.jpg

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport