Novak Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Kamil Majhšak do duela sa srpskim teniserom stigao pobedom nad Francuzom Đovanijem Mpešijem Perikarom sa 6:3, 1:6, 7:5.

Trenutno 57. igrač i Đoković će snage odmeriti u subotu za kada je planiran meč 2. kola.

Nikada do sada nije Novak imao prilike da igra protiv ovog poljskog tenisera koji je u nešto kasnijoj fazi karijere počeo da ređa dobre rezltate.

Pre tri godine je bio suspendovan na 13 meseci sa svih teniskih terena zbog pozitivnog doping testa, a nakon tog incidenta i pauze je počeo da se polako vraća i da u 2025. godini pravi ozbiljen rezultate poput osmine finala Vimbldona.

Na Indijan Velsu je već jednom igrao drugu rundu, dok mu je najbolji rezultat na Mastersima trećo kolo Šangaja prošle sezone.