Slušaj vest

Novak Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Kamil Majhšak do duela sa srpskim teniserom stigao pobedom nad Francuzom Đovanijem Mpešijem Perikarom sa 6:3, 1:6, 7:5.

Trenutno 57. igrač i Đoković će snage odmeriti u subotu za kada je planiran meč 2. kola.

Nikada do sada nije Novak imao prilike da igra protiv ovog poljskog tenisera koji je u nešto kasnijoj fazi karijere počeo da ređa dobre rezltate.

Pre tri godine je bio suspendovan na 13 meseci sa svih teniskih terena zbog pozitivnog doping testa, a nakon tog incidenta i pauze je počeo da se polako vraća i da u 2025. godini pravi ozbiljen rezultate poput osmine finala Vimbldona.

Na Indijan Velsu je već jednom igrao drugu rundu, dok mu je najbolji rezultat na Mastersima trećo kolo Šangaja prošle sezone.

Ne propustiteTenisPRVI SUSRET NOVAKA I ALKARAZA POSLE FINALA AUSTRALIJAN OPENA! Karlos bacio sve sa sebe pa zagrlio Đokovića, a Srbin ga je odmah ovo pitao!
Screenshot 2026-03-05 220617.jpg
Tenis"DOKAZAO SAM DA MOGU SEBI I DRUGIMA!" Đoković želi novi uspeh na Indijan Velsu: Ovde je teniski raj!
Novak Đoković
TenisALKARAZ OPSOVAO, PA JAVNO OTKRIO DA ŽELI DA SRUŠI NOVAKOV NESTVARAN REKORD! Španac želi da prestigne Srbina, ali to je gotovo "nemoguća misija"!
Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Australijan open
TenisŠIRI SE PORODICA ĐOKOVIĆ! NOVAK JE PONOVO POSTAO STRIC! Marko i njegova verenica potvrdili prelepe vesti - pogledajte fotku koja će vam rastopiti srca!
final-05.jpg

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole