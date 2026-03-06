Slušaj vest

Novak Đoković vratiće se na teren u Indijan Velsu gde će pored singla, igrati i u dublu.

Kada vidite koga je izabrao za svog partnera - ostaćete u čudu! Novak će u dubl konkurenciji igrati sa grčkim teniserom, Stefanosom Cicipasom, koji je tokom karijere uglavnom igrao u tandemu sa svojim bratom.

Sada su Đoković i Cicipas dobili specijalnu pozivnicu i već na startu turnira imaće jako težak zadatak jer će im protivnici biti Marselo Arevalo i Mate Pavić koji su postavljeni za treće nosioce.

Da li će se Novak i Stefanos izboriti protiv favorita, ostaje da se vidi, a tačan termin ovog meča tek bi trebalo da bude potvrđen.

