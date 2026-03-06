Slušaj vest

Novak Đoković vratiće se na teren u Indijan Velsu gde će pored singla, igrati i u dublu.

Kada vidite koga je izabrao za svog partnera - ostaćete u čudu! Novak će u dubl konkurenciji igrati sa grčkim teniserom, Stefanosom Cicipasom, koji je tokom karijere uglavnom igrao u tandemu sa svojim bratom.

Stefanos Cicipas i Novak Đoković Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Dado Đilas, William WEST / AFP / Profimedia

Sada su Đoković i Cicipas dobili specijalnu pozivnicu i već na startu turnira imaće jako težak zadatak jer će im protivnici biti Marselo Arevalo i Mate Pavić koji su postavljeni za treće nosioce.

Da li će se Novak i Stefanos izboriti protiv favorita, ostaje da se vidi, a tačan termin ovog meča tek bi trebalo da bude potvrđen.

Ne propustiteTenisNOVAK SAZNAO PRVOG RIVALA NA INDIJAN VELSU: Đoković igra protiv kontroverznog poljskog tenisera
Novak Đoković
TenisPRVI SUSRET NOVAKA I ALKARAZA POSLE FINALA AUSTRALIJAN OPENA! Karlos bacio sve sa sebe pa zagrlio Đokovića, a Srbin ga je odmah ovo pitao!
Screenshot 2026-03-05 220617.jpg
Tenis"DOKAZAO SAM DA MOGU SEBI I DRUGIMA!" Đoković želi novi uspeh na Indijan Velsu: Ovde je teniski raj!
Novak Đoković
TenisALKARAZ OPSOVAO, PA JAVNO OTKRIO DA ŽELI DA SRUŠI NOVAKOV NESTVARAN REKORD! Španac želi da prestigne Srbina, ali to je gotovo "nemoguća misija"!
Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Australijan open

 BONUS VIDEO:

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole