Srpski teniser rešio je da se oproba i u konkurenciji dublova, a izabrao je neočekivanog partnera.
NOVAK ĐOKOVIĆ IGRA I DUBL U INDIJAN VELSU! Kada vidite ko mu je par - ostaćete u čudu!
Novak Đoković vratiće se na teren u Indijan Velsu gde će pored singla, igrati i u dublu.
Kada vidite koga je izabrao za svog partnera - ostaćete u čudu! Novak će u dubl konkurenciji igrati sa grčkim teniserom, Stefanosom Cicipasom, koji je tokom karijere uglavnom igrao u tandemu sa svojim bratom.
Stefanos Cicipas i Novak Đoković Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Dado Đilas, William WEST / AFP / Profimedia
Sada su Đoković i Cicipas dobili specijalnu pozivnicu i već na startu turnira imaće jako težak zadatak jer će im protivnici biti Marselo Arevalo i Mate Pavić koji su postavljeni za treće nosioce.
Da li će se Novak i Stefanos izboriti protiv favorita, ostaje da se vidi, a tačan termin ovog meča tek bi trebalo da bude potvrđen.
