VELIKI CRNI MEDVED POSETIO OLIMPIJSKI BEJZBOL STADION: Čuvari videli životinju, pa alarmirali javnost

Kako se navodi, čuvari su prijavili da su u sredu rano ujutro na terenu bejzbol stadiona Fukušima Azuma videli azijskog crnog medveda, prenosi "Washingtonpost".

"Probudila sam se i pročitala poruke sa pitanjima da li se to stvarno dogodilo. Rekli su da je veliki crni medved ušao na stadion, da je na terenu, na slobodi. Pomislila sam: 'To je ludo. Nema šanse'. Onda sam čula da je jedna od saigračica rekla da je o tome slušala na vestima, pa sam mogla da javim porodici da se to stvarno dogodilo", rekla je američka softbolašica Amanda Čajdester, piše "Japantimes".

U sredu su se na tom stadionu igrale ukupno tri utakmice i medved se nije više pojavljivao.

"Kada smo se vozili do stadiona pitali smo se da li ćemo videti još nekog medveda", rekao je selektor SAD Ken Eriksen.

