DAME PRVE IZLAZE NA SCENU: Andrea Arsović i Sanja Vukašinović otvaraju drugi takmičarski dan za Tim Srbije

One će od 1.30 po srednjoevropskom vremenu početi takmičenje u disciplini vazdušna puška.

Sanja Vukašinović je prvi put deo Olimpijskog tima Srbije na letnjim Igrama, dok se Andrea Arsović priprema za svoj treći nastup na najvećoj svetskoj smotri.

One su istakle da su se privikle na vremensku razliku i vremenske uslove koji vladaju na strelištu, kao i da će dati sve od sebe da u subotu svim navijačima u Srbiji pruže razlog za slavlje.

foto: Olimpijski Komitet Srbije

"S obzirom na to da imam iskustva sa Olimpijskih igara, znam šta me očekuje. Velika je privilegija predstavljati svoju državu na najvećem sportskom takmičenju i daću sve od sebe da to uradim na najbolji mogući način", rekla je Arsović za sajt Olimpijskog komiteta Srbije.

"Brzo smo se snašli u svim protokolima vezanim za zaštitu od infekcije korona virusom i navikli se na procedure koje ćemo morati da poštujemo tokom takmičenja", dodala je ona.

Sanja Vukašinović će na Igrama u Tokiju biti najmladji član streljačkog olimpijskog tima Srbije i nada se dobrom rezultatu.

foto: Streljački Savez Srbije

"Poseban je osećaj biti deo Olimpijskog tima Srbije i provoditi vreme u Olimpijskom selu. Jedinstveno iskustvo je ispred mene, želim da uživam u takmičenju, ali i da ostvarim rezultat kojim ću biti zadovoljna", rekla je Vukašinović.

Olimpijske igre u Tokiju zvanično će početi danas svečanom Ceremonijom otvaranja od 13.00 po srednjoevropskom vremenu na Olimpijskom stadionu.

(Kurir sport/OKS)