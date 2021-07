LITURGIJA U OLIMPIJSKOM SELU: Ruski sportisti se pričestili pred sportska takmičenja u TOKIJU! VIDEO

Liturgija u olimpijskom selu i to zahvaljujući ruskim sportistima koji se na OI u Tokiju takmiče bez državnih simbola jer su pod kaznom Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Duhovni otac ruskog olimpijskog tima protojerej Andrej Aleksejev održao je u sredu prvu liturgiju u kapeli organizovanoj u olimpijskom selu u Tokiju, gde su se neki od sportista pričestili.

- Da, naravno (prva liturgija je održana u kapeli). Bilo je sportista. Bilo je i onih koji su se pričestili - rekao je protojerej za RIA Novosti.

«Без холодильника и ТВ, зато с иконами и священником» Россия не оплатила для своих спортсменов установку холодильников и ТВ в олимпийской деревне в Токио. Зато духовник сборной России протоиерей Андрей Алексеев провел первую литургию для членов сборной. тк Город Глуповъ pic.twitter.com/CPbSHagBJc — Петр Кучин (@smir_ep) July 22, 2021

Andrej Aleksejev je postao jedini sveštenik Ruske pravoslavne crkve koji je tim pratio 2021. godine zbog ograničenja u vezi sa pandemijom koronavirusa. Ukazom patrijarha moskovskog i cele Rusije Kirila od 27. jula 2016. godine postavljen je za ispovednika olimpijskog tima.

Pre odlaska ruskog tima na Letnje olimpijske igre u Tokiju, 30. juna, u katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi održan je moleban koji je predvodio predsednik Patrijaršijske komisije za fizičku kulturu i sport , mitropolit Murmanski i Mončegorski Mitrofan (Badanjin).

Olimpijske igre u Tokiju odložene su za godinu dana zbog koronavirusa i trajaće od 23. jula do 8. avgusta 2021. Na njima će učestvovati oko 19.000 sportista. Biće to Igre sa najvećim brojem sportova do sada - 33, i kategorijama - 339.

