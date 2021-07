BOLIVIJAC OČARAN NOVAKOM, POSLE MEČA MU TRAŽIO OVO: Nole ispričao šta se desilo pošto je prišao da se pozdravi sa protivnikom

Đoković je četiri puta oduzeo servis Delijenu, koji nije imao nijednu brejk loptu i lagano se plasirao u narednu rundu.

Međutim, jedan detalj polse meča privukao je veliku pažnju javnosti.

Novak i Ugo su razgovarali na mreži.

"On je veoma dobra osoba, rekao mi je nekoliko lepih reči na mreži i tražio da menjamo majice. Zamenili smo ih u svlačionici, napravili fotografiju... Rekao mi je da je to bilo jedinstveno iskustvo za njega, ostvarenje sna. Iskreno, bilo mi je veoma lepo jer inače nemam takve razgovore na mreži nakon mečeva. Želim mu sve najbolje", nakon meča je rekao Đoković.

"Postoje dani za koje nikad ne želite da se završe, ovo je jedan takav za mene. Igram tenis već 25 godina i celog života se borim da dođem do OI, Bog mi je dao priliku da učestvujem i igram protiv najboljeg na svetu. Dobio sam priliku da mu kažem sve one stvari koje sam rekao na kraju meča, a takođe sam dobio i ovaj prelepi poklon, ovo je uspomena, a to je nešto najlepše što ću imati nakon svoje profesionalne karijere. Hvala Novače što si učinio ovaj dan posebnim za mene", napisao je Delijen na svom Instagram profilu.

