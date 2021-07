ŠOK U TOKIJU! Cicipas eliminisan sa OI: Francuz NEOČEKIVANO slavio nad VELIKIM favoritom za medalju

Stefanos Cicipas, trenutno 4. teniser sveta, šokirao je javnost ispadanjem u osmini finala Olimpijskih igara.

Od njega je u osmini finala bio bolji Francuz Igo Umber 2:6, 7:6, 6:2, posle dva sata i 23 minuta.

Grčki igrač je prilično lako dobio prvi set, ali je onda usledila prava drama u drugom. Nije viđena nijedna brejk šansa, pa je pitanje osvajača seta rešeno u taj-brejku. Tamo se Francuz bolje snašao i došao do izjednačenja.

Usledila je velika borna u trećem setu!

Odmah u trećem gemu Umber pravi brejk za 2:1, potom ga potvrđuje na svom servisu da bi u petom gemu došao do duplog brejka i ogromnog vođstva od 4:1, a pošto do kraja brejkova nije bilo, on piše pobedu 6:2 odnosno 2-1 u setovima.

U četvrfinalu Francuz će se boriti sa Karenom Hačanovom iz Rusije.

