VEROVATNO BISMO SE POUBIJALI MEĐUSOBNO DA NISMO UZELI MEDALJU! Bulut iskreno o bolnom porazu od Rusije i reakciji Srbije!

Svi u Srbiji, a oni najviše nadali su se zlatnoj medalji, ali loš meč protiv Rusije koštao ih je makar sjajnijeg odličja.

Najbolji igrač Srbije a verovatno i sveta Dušan Domović Bulut bio je na kraju ipak zadovoljan.

"Imali smo mi svojih limita, kazao sam vam to i na početku. Skupljeni smo kao grupa individualaca koji su veoma kvalitetni, koji imaju dobar karakter za pobede, za težinu dresa koji treba da se nosi na ovim takmičenjima i jednostavno samo nam je falila ta neka vrsta uigranosti, neke taktičke stvari koje nismo stigli da uradimo. Da kada sve stane, kada ništa ne ide da imamo neke dve-tri akcijice, da izvučemo neki lak poen, lak faul, da im prekinemo momentum. To se nije desilo, ostali smo paralisani protiv Rusa, nekako, i ostali smo dva-tri puta sami, pa smo promašili zicer i trojku. Nismo stigli da se priključimo, pa je sve otišlo dođavola...Treće mesto, pobedili smo na neki individualni kvalitet i karakter, pođrtvovanost i borbu. Tako smo došli, tako smo selektirani, trenutno je merilo treće mesto, a nadam se da će u budućnosti biti bolje. Bitan je jedan kontinuitet medalja koji donosimo za Srbiju, za KSS, ovoga puta i OKS. Ja sam srećan, završili smo turnir i sa pobedom, ipak je to olakšavajuća okolnost. Velika je razlika izmežu trećeg i četvrtog mesta"

Bulut je objasnio kako se ekipa digla posle poraza u polufinalu.

" Znali smo da smo uprskali... Znaš da si uprskao. Velika je razlika između trećeg i četvrtog mesta. Mislim... Da je krenulo nešto po zlu, verovatrno bismo se poubijali međusobno i sa njima i publikom i svima. Kada smo krenuli u ovaj meč, znali smo da moramo da ga dobijemo inače bismo skočili iz aviona. To je bio naš mentalitet i mislim da je upalio. Nismo imali ni taktiku ni ništa nego samo stav - nemojte da se sramotimo, da se blamiramo. Idemo da pobedimo, bolji smo od njih kao što smo bolji od većina ekipa ovde. Samo da uradimo sve stvari koje budemo trebalo da uradimo i to je to", zaključio je Dušan

Kurir sport