BRAZILSKI TENISER SRAMNO NAPAO ĐOKOVIĆA! Ponašao se nesportski, namerno me gađao! Novak je IMAO šta da KAŽE

Srpski miks dubl Novak Đoković i Nina Stojanović slavio je protiv Marsela Mela i Luize Stefani sa 6:3, 6:4 u prvom kolu meštovitih dublova, a posle poraza brazilski teniser je izneo sramne optužbe na račun najboljeg tenisera sveta.

Melo, inače 18. teniser planete, po drugi put u karijeri je igrao protiv Đokovića, i to oba puta u dubl konkurenciji. Prvi put je u paru sa Brunom Soarešom 2016. godine u Rio de Žaneiru slavio sa 6:4, 6:4 u drugom kolu (Đoković igrao sa Nenadom Zimonjićem), dok je ovog puta Novak uzvraito udarac i obezbedio plasman u četvrtfinale.

„Iznenadio me je na negativan način, iskreno. Nije bilo potrebe za tako nečim. Pre dva dana je pričao o Brazilcima, brazilskoj energiji, a danas igrao ovako… Pogodio me je u leđa, što nije bilo nepohodno. Ne želim da stvaram kontroverzu, ali ko god da je gledao meč, može da razume šta želim da kažem između redova. Ima nekih stvari koje ne razumem. Na Olimpijskim igrama smo, ništa nismo uradili, a on je zamalo udario Luizu. Smatram da moraju da postoje određena ograničenja, ali ne želim da stvaram kontroverzu“, dodao je Melo, koji je potom Đokoviću zamerio i to što je Novak, nakon osvojenih poena, gledao ka navijačima iz Brazila.

Ovakve reči izazvale su iznenađenje kod Đokovića, kog su na konferenciji za medije pitali za komentar:

„Melo je rekao da sam pokušao da ga provociram? Zaista? Nemam komentar“, rekao je vidno iznenađeni Đoković.

Najboljeg tenisera sveta i Ninu Stojanović očekuje borba za plasman u polufinale miks dublova protiv Laure Zugmund i Kevina Kravleca iz Nemačke, dok će u singl konkurenciji igrati protiv Keija Nišikorija u četvrtfinalu.

Kurir sport