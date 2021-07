MILIČINE SUZE DIRNULE NACIJU: Zlatna olimpijka se RASPLAKALA na konferenciji posle OVIH reči!

Milica nije mogla da sakrije suze nakon emotivnog izlaganja naše bronzane olimpijke.

"Kada je Milica osvojila svoju prvu zlatnu olimpijsku medalju to je za sve nas bilo nešto preveliko, sada je to uspela da ponovi, tako da je ona legenda u našem sportu i to će zauvek ostati. Nama mlađim generacijama je postavila visoke ciljeve. Jako mi je krivo što Mica više neće moći da bude sa mnom na turnirima, ali sam sigruna da će biti sa nama na treninzima, da će nas podržavati. Uz nju sam odrasla, uz nju sam prošla neki razvojni put. Verujte mi, sve što je osvojila - zaslužila je, presrećna sam zbog nje i što smo kao tim uspeli da osvojim dve medalje" rekla je Tijana Bogdanović.

foto: Printscreen

Nakon ovog dirljivog govora Milica je zagrlila Tijanu i tako joj se zahvalila na divnim rečima.

Mandićeva je na konferenciji potvrdila da su Olimpijske igre u Tokiju bile njeno poslednje takmičenje u karijeri.

"Nisam očekivala da ću biti nosilac dva olimpijska zlata. Nisam spremna za novi olimpijski ciklus, tada ću imati 33-34 godine, što nije malo, posebno za ženu u sportu. Mislim da je sada pravo vreme za jednu pauzu", rekla je Milica.

Kurir sport