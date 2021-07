IZVRNULI NOVAKOVE REČI, PA SE SADA PERU! Novinar francuskog L'Ekipa uputio izvinjenje: Naša greška!

„Povodom rečenice ‘pritisak je privilegija’, Novak nije reagovao na povlačenje Simon Bajls, samo je govorio o očekivanjima o svom cilju, zlatnom slemu, osvajanju 4 Grend slema u godini uz olimpijsko zlato. Izvinjavam se za našu grešku“, napisao je Kventin Mojne, novinar francuskog "L'Ekipa".

Podsetimo, Novak je u sredu nakon dva odigrana meča (singl i dubl) odgovarao na pitanja novinara na konferenciji za medije u Tokiju.

Na konferenciji se dosta govorilo o mentalnom zdravlju spotista, a ova tema je trenutno aktuelna zbog slučaja slavne američke gimnastičarke Simon Bajls koja je zbog mentalnih problema odustala od OI.

Novak je dobio jedno uopšteno pitanje o borbi sa pritiskom na terenu i srpski as je odmah odgovorio.

"Pritisak je privilegija. Bez pritiska ne bi bilo profesionalnog sporta. Ako želiš da budeš najbolji, bolje ti je da počneš da učiš kako da se nosiš sa pritiskom. I kako da izdržiš teške momente", rekao je Novak.

"Uspeo sam da razvijem mehanizam uz pomoć kog se borim protiv sve te buke i na terenu i van terena. Borim se protiv toga tako da mi to ne remeti koncentraciju. Imam osećaj da posedujem dovoljno iskustva, da znam sebe i znam kako treba da izađem na teren i da igram svoj najbolji tenis. Niko se ne rađa sa takvim sposobnostima. Sve to dođe s vremenom", dodao je srpski as.

Međutim, zapadni mediji su odmah iskoristili priliku da napadnu srpskog asa. U izveštajima brojnih medija navodi se da je Novak govorio o slučaju gimnastičarke Simon Bajls, što nije istina.

