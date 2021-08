IZNENADILA SAM VAS, PRIZNAJTE! Veličanstvena Ivana Španović puca od samopouzdanja: Najbolje sam sačuvala za finale OI!

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović plasirala se danas u finale skoka udalj na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Španović je u drugoj seriji skočila tačno sedam metara i tako preskočila kvalifikacionu normu od 6,75 metara.

Ivana nije krila ogromno zadovljstvo nakon najboljeg skoka u sezoni.

"Iznenadila sam vas, priznajte", rekla je srpska atletičarka novinarima posle sjajnog skoka, a zatim je prenela svoje utiske nakon plasmana u finale.

"U principu, prvi utisak mi je da sam na velikom takmičenju posle dve godine. Prevelika je bila pauza. Ostali smo dosledni planu i radu i ovo samo potvrđuje da ću biti na dobrom nivou. I ovaj skok je bio sa velikom zadrškom jer sam napravila prestup u prvoj seriji. Samo sam želela da napravim taj skok preko 6.75 tako da nam samo sada ostaje da podignemo još dodatno raspoloženje i formu".

Ivana je istakla da joj vremenski uslovi u Tokiju ne predstavljaju problem.

"U principu meni odgovara samo da je toplo. Jeste prilično toplo danas bilo, ali sreća što smo u hladu i što ćemo biti u hladu i za finale. To je olakšavajuća okolnost. Još da dobijemo malo vetar u leđa i to je to" kaže srpska atletičarka za Blic.

Fenomanalna srpska atletičarka je istakla da je najbolje sačuvala za finale.

"Moj trener Goran Obradović da je mogao iz kreveta samo da me pusti da skačem to bi uradio, bukvalno mi ništa nije dao da radim za kvalifikacije. Čuvamo sve za finale. Generalno, kako je ispala zimska sezona, toliko je dobro počela letnja sezona i drago mi je što sam vezala tri bitna takmičenja. Falile su Amerikanke da bi bila potpuna konkurencija tu. Ja posle Stokholma sam otišla na pripreme, pa smo iz tog takmičarskog ritma samo doštelovali sve do perfekcije i to je to", rekla je Ivana.

Finale je na programu u utorak.

