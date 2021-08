NOVAK JE ZBOG OLIMPIJSKIH IGARA ŽRTVOVAO US OPEN! Teniski stručnjak Bubanj zabrinut: Biće strašno teško u Njujorku!

Goran Bubanj, srpski teniski stručnjak i bivši predsednik Teniskog saveza Beograda, smatra da je Novak Đoković učešćem na Olimpijskim igrama ugrozio rezultat na predstojećem US openu.

Bubanj je u Jutarnjem dnevniku na RTS-u analizirao neuspeh najboljeg tenisera sveta na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Verovatno kao i on sam, ali i veliki deo javnosti – neuspeh. Tražiti uzroke tom neuspehu je malo duža priča. Ako krenemo od početka, od odluke da uopšte učestvuje – bilo je 50:50. Šta je prevagnulo kod te odluke da učestvuje kada je već osvojio tri grend slema i bio iscrpljen. Ne sumnjam da je napravio dobru analizu i da je odlučio dobro", rekao je Bubanj.

On smatra da je Novak ponesen rezultatima na Grend slem turnirima ove sezone mislio da može i do zlata u Tokiju.

"Dilema je jednostavna – teniski grend slem, znači četiri titule u jednoj godini, istorijski je podvig. Niko pre to nije učinio, ne računam Roda Lejvera 1969. jer su se igrala tri turnira na travi i to bukvalno nije bio ni sličan sport. Pridodati tome i Olimpijske igre zvuči primamljivo i objektivno je on, ponesen ovim rezultatima, mislio da može i to. Ali dugoročno gledano, ugrozio je i ovaj rezultat koji mu predstoji".

Bubanj ističe da je Novak mnogo toga žrtvovao za Olimpijske igre.

"Sebi je oduzeo mesec dana odmora i priprema, pripremni turnir pred Ju-Es open. Mnogo toga je žrtvovao za Olimpijske igre i, da je osvoji, bio bi umoran i sve bi bilo isto, ali bi imao energiju koju bi mu dalo to zlato. Ovako, u velikoj meri će biti umoran i biće strašno teško u Njujorku", zaključio je Bubanj.

Kurir sport/RTS