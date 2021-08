SINIŠA MALI SA 5:1 POBEDIO GALETA, TRENERA MILICE I TIJANE I SAD SE OKOLO HVALI Kaže da me pustio, neka smisli bolji izgovor VIDEO

Jović je gostujući u "Uranku" na televiziji "K1" otkrio da je sa ministrom Sinišom Malim igrao stoni tenis i da se "nije proslavio", a ovim povodom se oglasio i sam ministar:

"Evo kako je najbolji trener na svetu Dragan Jović priznao da sam ga pobedio u stonom tenisu. Kaže da me je „malo pustio“, a onda nije uspeo da me stigne i izgubio je 5:1. Mogao je da smisli i neki bolji izgovor. Ipak, pružiću mu priliku za revanš, mada već je počeo da „vrda“ i kaže da ga malo boli leva ruka. Čekamo da prođe ruka, pa ćemo ponovo da odmerimo snage. Nemoj Gale, molim te, više da me puštaš da te pobeđujem", pohvalio se ministar Siniša Mali na društvenim mrežama.

(Kurir sport)