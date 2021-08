SONJIN TATA RADE ZA KURIR: Zezao sam je da me nikad neće stići po pitanju Igara, a sad moram da ćutim

Marinine devojke se zaista bore kao lavice, a među njima prednjači sjajna Sonja Vasić, koja ovim Igrama završava reprezentativnu karijeru.

Sonjin otac, dugogodišnji sudija i košarkaški radnik Radoslav Petrović, čak tri puta je bio učesnik Olimpijskih igara.

- Dva puta sam sudio, jednom sam išao kao mlad i perspektivan arbitar. Ranije sam zezao Sonju da nikada neće da me stigne po broju učešća na Igrama. Bilo je to vreme kada se nije ni sanjalo da će naša ženska košarka biti na ovom nivou. Onda su se one plasirale za Rio, pa sam morao da ućutim - kaže uz osmeh Rade Petrović za Kurir.

Srbiju sada čeka selekcija SAD, koja na Olimpijskim igrama nema poraz od 1992. godine, od tada su pobedile 53 zaredom! Petrović ipak smatra da naš tim ima i svoje adute u tom meču.

- Svi pričaju o tom nizu pobeda, ačli tri najbolje košarkašice Srbije imaju iskustvo igranja u najboljoj ligi na svetu WNBA. I to ne samo iskustvo, već su imale zapažene uloge. Ana Dabović je osvojla titulu sa Los Anđeles Sparksima, Sonja je imala dosta nastupa za Finiks Merkjuri, a Jelena Bruks je biča član Vašingtona. Tako da mi poznajemo njihov stil i intezitet igre, a kada tu dodamo Ivon Anderson, koja je američki tip igračice, jasno je da nismo za podcenjivanje.

Otkriva da se posle utakmica ne čuje s ćerkom jer su tokom svih ovih godina izgradili takav odnos. A i mečeve, kao košarkaški stručnjak, doživljava na specifičan način.

- Znate kako, malo je i do živaca jer sam ja bio takav sudija, Zvezda me je izbacivala iz KPJ, a zbog Partizana sam išao na informativni razgovor u stanicu u 29. novembra. Navijač sam samo kada je reprezentacija u pitanju. Kada su Sonja i njena sestra želele da počnu da treniraju, odveo sam ih da gledaju mečeve Prvenstva Jugoslavije za pionirke, pitam Milenu da li bi mogla da igra tako, ona kaže pa mogla bih da pokušam. Dok je Sonja odmah rekla: "Posle malo treninga igraću 10 puta bolje!" Milena je imala bolje predispozicije, ali je Sonjina glava nešto neverovatno i jedinstveno.

Kao veliki košarkaški autoritet, Rade Petrović je samo jednoj osobi dozvoljavao da bude iznad njega, a to je bila njegova ćerka:

- Znao sam da, ako ja padnem pred njom, pašće svi. Veliki preokret dogodio se na Prvenstvu Evrope za juniorke na Tenerifima, kada je Španija bila šampion, a Sonja je postala MVP turnira. Tada je i počeo veliki rivalitet između nje i Albe Torens, a to traje i dan-danas. Postala je prva košarkašica koja je maloletna, sa 17 godina uspela da pređe u Barselonu.

Sonjina sestra donela prvo zlato našoj ženskoj košarci Gotovo niko ne zna da je Sonjina sestra Milena donela prvu zlatnu medalju našoj zemlji u istoriji. - Radi se o sjajnoj generaciji igračica rođenih 1987. godine, one su na Evropskom prvenstvu u Turskoj za kadetkinje uspele da osvoje zlato. To je prva zlatna medalja za žensku košarku naše zemlje u istoriji. To nije toliko poznat podatak, a u timu je bila Sonjina sestra. Kasnije su im se pridružile Sonja, Jelena Milovanović i Ana Dabović, koje su dve godine mlađe i tako je stvoren ovaj tim - objašnjava Petrović.

