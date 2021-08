HRVATSKA ATLETIČARKA OTKRILA KAKAV JE PAKAO VLADAO U TOKIJU: Osećali smo se kao da smo na groblju

Sandra Perković nije donela očekivanu medalju Hrvatskoj, deo razloga za to traži u uslovima koji su vladali u Tokiju.

Dvostruka olimpijska šampionka iz Londona i Rija, sada je završila kao četvrta, a po dolasku u Zagreb pričala je o boravku u glavnom gradu Japana tokom Olimpijskih igara.

"Krenuli smo s velikim očekivanjima, ne po pitanju mog rezultata, već po pitanju uslova koji su tamo vladali. Imali smo velikih problema s organizacijom treninga. Gledamo ih kao da su organizovani kao Švajcarska, a oni su puno godina iza nas. Vredni su, ali organizacija je bila ispod nivoa. Čekali smo obroke po 40 minuta na najvećoj vrućini, nismo smeli da se krećemo po olimpijskom selu i videlo se kako entuzijazam vene kod velikog broja sportista. Osećali smo se kao da smo u zatvoru, psihološki su to uslovi koji su uticali na sve nas koji smo bili u Tokiju. Osećali smo se kao cirkusanti na praznom stadionu koji prima 65 hiljada gledalaca, dok su na fudbalskom prvenstvu Evrope stadioni bili puni. Za nas u Tokiju to je izgledao kao da smo na groblju, iako su to teške reči, ali nije to puno bolje izgledalo. Naravno, to nije razlog mog posrtanja u borbi za medalju, na meni je bilo da se spremim na sve uslove na najbolji mogući način ", rekla je najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković, a prenosi Index.

