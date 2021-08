MARINA MALJKOVIĆ POSLE PORAZA OD AMERIKE: Bolji tim je pobedio, ekipa SAD je korak ispred svih

"Bolji tim je pobedio. Nema tu mnogo iznenadjenja. One su ipak tim Sjedinjenih Američkih Država, iako su napravili neke promene i ostalo. To je i dalje tim koji je veoma teško pobediti. Da ne brojim korake, reći ću samo da su jedan veliki korak ispred svih nas. I stvarno nije lako pobediti ih. Ipak, možeš da igraš protiv njih i da daš sve što imaš. To smo uradili u nekim delovima utakmice", rekla je Maljković, preneo je Košarkaški savez.

Košarkašice Srbije nisu uspele da se plasiraju u finale Olimpijskih igara, pošto su izgubile od aktuelnog šampiona SAD sa 59:79.

"Imali smo veoma lošu prvu četvrtinu, pa smo onda nešto i igrali u ostatku utakmice. Naravno, to nije bilo dovoljno za tako snažan tim kakav ima SAD. Kao što smo znali posle velike pobede protiv Kine i dalje ništa nismo osvojili, za 24 časa nas čeka nova utakmica", navela je Maljković.

Na pitanje da je pokušavala da odmori nosioce za meč za treće mesto, jer su one većim delom drugog poluvremena sedele na klupi i da na taj način napravi ravnotežu, Maljković je rekla: "To je bio jedan od razloga".

foto: Profimedia

"Drugi je kvalitet igre koji su devojke sa klupe donele. Ubacile su 42 poena. I to je najviše bio razlog zašto su starteri manje igrali. Pokazale su energiju, igrale veoma agresivno u odbrani. Nisu samo ušle na teren, već su zaista i igrale. I to vrlo agresivno protiv najboljih na svetu. Zato su bile na terenu. Naravno, kao trener morate da napravite neki balans, jer nas čeka nova utakmica za 24 sata. Ali te igračice su i zaslužile da igraju ovu utakmicu", rekla je ona.

Srbija će braniti bronzanu medalju u subotu od 9 časova protiv poražene ekipe iz duela Japana i Francuske.

Upitana da li će njena ekipa biti u prednosti jer će imati više vremena za odmor, selektorka je rekla da to neće biti odlučujuće.

"Kada imate još jednu šansu da osvojite medalju, definitivno će odlučiti to ko bude želeo više, ko je 'gladniji'. To je sigurno", dodala je Maljković.

Reprezentativka Srbije Anđela Dugalić rekla je da je imala sreće što je igrala protiv najboljih košarkašica sveta i da njena ekipa sada mora da završi posao.

"Bila je teška utakmica, fizički i mentalno, protiv najboljih igračica na svetu, ali, imala sam sreće da igram protiv njih i mogla sam mnogo da naučim iz ove utakmice. Mnogo sam mladja od njih i imam još mnogo toga da naučim. Moramo da nastavimo dalje, već sutra nas čeka važna utakmica i na tome je sada naš glavni fokus. Moramo da završimo započeti posao", navela je Dugalić.

(Kurir sport/KSS)