MARINA MALJKOVIĆ POSLE PORAZA OD FRANCUSKE: Nakon svih onih važnih utakmica na red je došlo i ovo, to je život

"Definitivno se videlo kakvu smo ekipu pobedili u Valensiji (na Evropskom prvenstvu). Ne samo njih, već i Belgiju. Vlade Djurović je pričao: 'Jao, koga ste vi dobili, Španiju, pa Belgiju, pa Francusku'. Sada vidimo kakav je to tim", rekla je Maljković, prenosi Košarkaški savez Srbije.

"Ništa nas nije iznenadilo. Mi danas nismo mogli. One su imale šuterski dan kao nikad, ali ni to meni nije bilo veliko iznenađenje. Zaslužili su ovu pobedu", dodala je ona.

Košarkašice Srbije nisu uspele da u Tokiju odbrane bronzanu medalju osvojenu na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

U meču za treće mesto bolja je bila selekcija Francuske sa 91:76, koja se tako revanširala za poraz koji joj je Srbija nanela u finalu ovogodišnjeg Evropskog prvenstva.

"Jedva su čekali ovu utakmicu, jedva su čekali samo nama da se revanširaju. Uporedite njihovu jučerašnju utakmicu protiv Japana i ovu sada. Jednostavno, to je bila ludačka energija da se pobedimo mi. Na kraju krajeva, nakon toliko godina i svih onih važnih utakmica, bez ikakvog alibija, na red je došlo i ovo. To je život", rekla je Maljković.

Ona je navela da je trenutno teško, ali da već sutra "ne bi trebalo da bude teško" jer su njene košarkašice dale sve od sebe ovog leta za nacionalni tim.

"Svi znate šta je ova generacija uradila i svi smo želeli da završe na najbolji mogući način, sa dve medalje. Ali, morate biti svesni da je tempo ovog leta bio potpuno nov za nas i ekstremno težak. Budite sigurni da je svaka dala sve. Videli ste, popadale su na kraju. Nije više bilo snage ni za šta", rekla je Maljković.

Maljković je navela i da ne treba da se zaboravi i da je Sonja Vasić, koja je danas završila igračku karijeru, neposredno pred početak Igara bila pozitivna na korona virus.

"Ne zaboravite ni sve one pozitivne stvari. I slavlja, i zlata, i doček... Mi nismo stali. Bukvalno nismo stali. Devojke su došle pravo iz sezona, za razliku od odbojkašica koje sad idu na takmičenje i sto puta smo to rekli. Jako je važno to da shvatite da su pravo iz sezona došle na pripreme, bez ijednog jedinog dana odmora. To se nikada nije desilo", rekla je ona.

"Spremili smo to EP, sve je bilo na brzinu. Posle toga se desila lepa stvar, pa smo morali i doček, gde se verovatno desio slučaj sa Sonjom i njenim suprugom. Ona je ovde došla bez treninga i igrala Olimpijske igre. To nije jednostavno", dodala je ona.

Po njenim rečima, odsustvo Vasić nije bilo lako ni za tim jer je ona bitan deo tog tima.

"Tim je mnogo patio i u tom period kada je bio bez nje, u samim pripremama za Olimpijske igre. Praktično sa dva-tri treninga odigrala je utakmicu protiv Kanade i mi nismo znali da li će igrati ili neće, koliko će moći. Sve je bila suva improvizacija. U skladu sa tim, mislim da smo dobili veliku Kanadu, Koreju, Kinu... To su bile velike utakmice za nas", dodala je ona.

Selektorka je istakla da njena ekipa nije imala ni sreće jer je u polufinalu igrala protiv selekcije SAD.

"Onda opet Francuska. Možda bi nam bilo, donekle, drugačije i jednostavnije protiv Japana jer je ovo mnogo veliki pritisak. Hiljadita utakmica, pa da igraš sa reprezentacijom Vojvodine, pa ne možeš nekoga da dobiješ pet puta. Znamo koliko je to teško. Mi smo njih stalno dobijali poslednjih godina. Stalno. Tako da, to je šta je. One su zvezde, one su toliko dale i mora to da se gleda. To je sve iz mog ugla što mogu da kažem", zaključila je Maljković.

