PevačicaRenata Končić Minea devedesetih godina je bila jedna od najslušanijih pop pevačica u regionu, a mnogi i danas pevuše neke od njenih najpoznatijih pesama, kao što su "Good Boy", "Vrapci i komarci", "Sija sunce" i druge.

Pevačica se u jednom trenutku povukla sa muzičke scene i to nakon saobraćajne nezgode koju je doživela pre 14 godina.

- Doživela sam saobraćajnu nesreću kada sam se vraćala s tezge u Mariboru i oko pet ujutro pokušala izbeći auto u kojem je vozač zaspao za volanom. Udarila sam u stubiće sa strane, automobil se prevrnuo tri puta i završili smo u jarku. Samo čudom smo moje plesačice i ja preživele i to čak bez ozbiljnih povreda, samo s modricama i ogrebotinama - ispričala je Minea za hrvatske medije tada i dodala da su joj psihičke posledice bile daleko teže.

Lečila se od deprisije i anksioznosti

Pevačici je trebalo dve godine da se oporavi i reši depresije i anksioznosti koja je nastupila nakon ovog događaja. Nije je bilo na sceni, a kako je rekla, u tom periodu najveća podrška bili su joj roditelji i prijatelji.

Pomogli su joj i lekovi i psihoterapija, međutim zbog lekova se ugojila 15 kilograma. Kasnije je uspela da reši problem s kilogramima, a danas sve oduševljava svojim izgledom.

