OVA ŽENA JE NAJVIŠA NA ESTRADI: Nikad ne biste pogodili o kome je reč, a nije ni Sneki, ni Brena! Tek kad čujete koja pevačica ima samo 156 cm...
Često se dešava da kamera zna da prevari, pa se tada ne može sa sigurnošću proceniti realan izgled ljudi sa javne scene.
Mnoge poznate ličnosti se, takođe, služe i nekim trikovima kako bi se predstavili što lepšima.
Upravo zbog uglova snimanja, pa scenskih iluzija, mnogi misle da su naše najviše pevačice Snežana Babić Sneki ili Lepa Brena, što nije istina.
Pogledajte kako je Sneki izgledala nekada:
Međutim njih dve, ali i Jovana Tpšin, mogu se pohvaliti visinom od 180 centimetara, ali ne i činjenicom da su najviše.
Samo jedan centimetar viša od njih je upravo Lepa Lukić, a među mlađim pevačicama, Katarina Grujić dominira.
Ipak, najviša od svih, sa svojih 184 centimetara jeste Tijana Dapčević.
Tijana svojom pojavom, harizmom i glasom ostavlja neverovatan utisak, a sad nosi i titulu najviše žene na estradi.
One su najniže
S druge strane, za najnižu pevačicu važi Maja Nikolić sa 156 santimetara.
Na drugom mestu je Dara Bubamara, koja je visoka 158 santimetara, a za dva santimetara je viša Mina Kostić, kao i Aleksandra Mladenović.
Goca Tržan je visoka 163 santimetara, koliko i Sandra Afrika.
