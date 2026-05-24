Pevačice Zorica Brunclik i Jelena Karleuša žestoko su se sukobile u "Pinkovim zvezdama", a rasprava je planula zbog jedne pesme.

Karleuša je prva komentarisala nastup Jovana Gavrilovića u muzićkom takmičenju "Pinkove zvezde" i od mah istakla da joj se ne dopada njegov izbor pesama.

- Gde nalaziš ove seljoberske pesme?! - rekla je Jelena Karleuša, a ovaj komentar pokrenuo je još jednu žestoku svađu.

Jelena se izvinila koleginici, ali nije promenila stav o pesmi koju je kandidat otpevao.

- Ja se Zorice izvinjavam, ovo je tako seljačka muzika, odvratna. Ja ne volim takvu muziku, ali to ne znači da to ne može dobro da se peva. Ti to nisi na pravilan način pevao, bilo je ruralno, džiberski, džudžovanski, može i kulturno - rekla je JK.

Zorica je posavetovala Jovana da nastavi da peva tako jer je "iz ovih krajeva"kao i ona, na šta je Jelena upitala:

- Iz Borče?

Ovo je još više razbesnelo Zoricu, pa je odbrusila Jeleni.