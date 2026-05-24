Pevačica Marina Cvetković (29), poznatija kao Mahrina, hitno j Mahrina, e operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su lekari ugradili stent u bubreg.

Naime, odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Otkrila kako se oseća

Lekari na Kipru su odmah shvatili da je pevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

Pevačica je operisana u KBC "Zvezdara" i uspešno se oporavlja od intervencije.

"Imala sam veći kamen u bubregu koji je morao da se izvadi. Međutim tokom operacije to nije uspelo, pa su mi ugradili stent do sledeće operacije, kada će ponovo pokušati. Inače samo oni koji su prošli znaju kakvi su to bolovi. Moram javno da se zahvali doktorima i sestrama iz KBC "Zvedzdara" koji su odmah bili tu za mene i pomogli mi", poručila je Mahrina i otkrila kako se sada oseća:

Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da čeka na operaciju.

"Sada sam mnogo bolje zahvaljujući mom bratu koji je stručan za sve, kod njega generalno idem na vitaminske infuzije, a sada na terapije protiv bolova".

Oglasila se sa Kipra

Ona je tada objavila sliku iz bolničkog kreveta uz koju je napisala:

"Samo dan posle zbog iznenadne komplikacije sam ovde - čekam operaciju. I eto vam ga ceo život u dva dana", napisala je Mahrina.

"Evo sa vama da podelim neke od svojih misli…U poslednje vreme, nisam imala ništa manje problema nego u prethodnom periodu. Samo sam naučila da se nosim sa njima sa osmehom na licu i da je sve od Boga. Dosta sam se preispitivala oko svega, dosta promena se u meni odjednom desilo, ali sve to mi je prijalo. I shvatila sam - ti nisi ono kakvim te ljudi vide, nisi ni ono kakvim želiš da te ljudi vide. Ti si ono sto napraviš od samog sebe i ono u šta ti veruješ. I tu je cela poenta", poručila je Mahrina iz bolnice.