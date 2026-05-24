Maja Marijana danas ne ističe sebe previše, jer mnogo radi na novim projektima.

Pored muzike pevačica je pronašla i veliku strast, a to je pravljenje nakita.

Sam svoj gazda

Hobi je vremenom prerastao u uspešan posao na društvenim mrežama.

Završila je školu za dizajn kože, a za Kurir je nedavno pevačica otkrila da nije slučajno što se baš u tom kreativnom pravcu našla.

- Imam još mnogo ideja i volela bih jednog dana da se samo time bavim. Najbolje je biti sam svoj gazda, a ne čekati da ti zvoni telefon sa novim poslovnim angažmanima - priznala je Maja.

"Ne volim da budem u javnosti"

Ipak, u odnosu na svoje brojne kolege, Maja nije od onih koje vole da budu u žiži pažnje bez razloga.

- Ne volim da budem u javnosti ako nemam nešto pametno da kažem. Trenutno radim na novim muzičkim projektima, i to me ispunjava - kaže pevačica.

Trenutak koji bi zaboravila da može

Decenije na estradi donele su joj i brojne anegdote, a jednu od njih podelila je sa nama sa osmehom, prisećajući se trenutka koji bi, kako kaže, najradije zaboravila:

- Kad sam bila ultra mršava i zgodna, u jeku popularnosti, obukla sam neke pantalone i jedva čekala da svi vide kako mi stoje. Krenem na nastup, sva zamišljena i u oblacima, a nisam ni primetila da mi je šlic bio otkopčan. Taj isti dan, moja plesačica je pala iza bine, a da nismo odmah primetili, mogla je da se povredi, sva sreća nije. Jedva sam čekala da taj dan završim i odem kući - reka je nedavno Maja Marijana koja na sceni više voli da izgleda opuštenije, nego mnogo zategnuto.

Početak godine za pevačicu Maju Marijanu bio je izuzetno težak. Nju je, naime, po povratku sa američke turneje dotukla vest o gubitku oca, a sada je progovorila o tome.  Foto: Printscreen HypeTV

- Često su mi neudobne kreacije koje nosim. Sa tim problemom se susreću moje koleginice, verujte mi najradije ne bih izlazila iz patika, one su mi najudobnije. Jednom sam obula patike, i dosta njih me je kritikovalo, ali baš me briga, svako ima pravo na svoje mišljenje - iskrena je bila pevačica.

Iako je poznata po svom prepoznatljivom zvuku i stilu, Maja je nedavno otkrila da joj se sve više dopadaju noviji muzički pravci. Otvorena je za saradnju sa mlađim kolegama, pa ne krije želju da jednog dana snimi duet sa Vojažem i Nućijem, što bi, smatra, bilo pravo osveženje za publiku.

