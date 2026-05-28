Sa samo 13 godina započela je muzičku karijeru i u ranom detinjstvu počela da korača ka uspehu. U jeku slave se povukla sa estradnog neba, a tokom medijske ilegale mnogo toga se nagađalo o njenom životu dok je ona strpljivo ćutala.

Nakon 16 godina rešila je da za Kurir u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, ogoli dušu i ispriča sve što je do sada zanimalo domaću javnost. Anica Milenković je u životnoj ispovesti otkrila da li će se vratiti na estradu ali i zbog čega je rešila da napusti javni svet.

"Pazim na tuđa osećanja"

- Posle svega što sam prošla, pronašla sam svoj mir. Znala sam da kažem i nešto što nisam želela, iz brzine, iz neznanja. Ali nikada ništa loše nisam uradila svesno. Neka se mladi uče i neka rade. Ja ću mlade talente da podržim. Šejla me je oduševila, od Marije Šerifović mislim da ne postoji niko bolji. Imam svoje mišljenje, ali ja ne komentarišem. I kada me neko pita zašto ne pričam, ja neću reći ako nemam šta lepo da kažem. Ako mogu da pohvalim nekoga hoću. Mogu reći da možda neko nema dovoljno talenta, ali nikada neću reći: "Ti ne znaš da pevaš". Pazim na tuđa osećanja... Samo je naše ono što drugima damo. Čak i da kažem nešto što nije lepo, trudim se da ne bude na grub način. Ne radi ono što ne želiš tebi da rade. Da li je to pogrešno? - govorila je Anica.

Anica Milenković nekad i sad

"Izgubili smo vrednost porodice i prijateljstva, svega"

Milenkovićeva je za otvorila dušu o porodici i ljudskosti, te je dala savez zlata vredan, a mnoge njene izjave postale su viralne na društvenim mrežama.

- Ako ne mogu da ti se nasmejem lepo, treba li da te gledam sa mržnjom? Svi smo mi ljudi, treba da pomažemo jedni druge, da budemo zajedno. Ljudi se bore da prežive, neki da zarade milione, neki da izleče decu... Izgubili smo vrednost porodice i prijateljstva, svega. Svako gleda sebe i to je u redu, svako se bori za sebe. Ali, kada bi malo više razmišljali o drugim ljudima i kako možemo da pomognemo... Fali nam da pružimo jedno drugom ruku, ali onu iskrenu... Izgubila se ljubav, poštovanje... Doživljavala sam da mlade kolege prođu i ne žele da se jave, jer su trenutno dotakle neku popularnost i oni su zvezde. Ja kada sam bila mlada tresla sam se od Zorice Brunclik, Sneki Babić, Ane Bekute... Učila sam od njih - govorila je Anica.

Anica Milenković u emisiji 1na1 sa Jovanom Matić Đokić

"Ako dovedeš Baju kupiću ti auto"

Tokom euforije koja je vladala usred njene najveće slave mnogi su je povezivali sa Nedeljkom Bajićem Bajom, kolegom sa kojim je snimila pesmu "Svadba će da bude". Bili su omiljeni estradni par godinama iako nikada nisu bili u emotivnom odnosu, a za Kurir je Anica otkrila detalje saradnje i prijateljstva.

- Ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome, čak ni moja sestra od tetke, čak je njena svekrva rekla: "Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto". Novica Urošević je došao na ideju da snimimo duet jer smo oboje bili njegovi puleni. Kada smo se pojavili u "Zamu" Saša Popović i Zoran Pejić Peja su tada vodili program i oni su napravili priču iz šale jer se pesma zvala "Svadbe će da bude". Istina je da je Baja imao svoj život, ja osmogodišnju vezu, ali baš smo bili dobri. Mi smo se čak šalili po turnejama, svi su želeli da nas vide zajedno - pričala je Anica i priznala da nikada nisu bili u emotivnoj vezi:

- Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali mi nismo jer nam to nije bilo potrebno. Imali smo ime, nije nam bilo potrebno. Naše generacije su drugačije razmišljale. O našim zajedničkim turnejama priča se i dan danas iako su mnoge kolege išle. Kad nas dvoje izađemo, to je neka euforija... Sve mi je to slatko, ali istina je da nikada nismo bili zajedno.

Anica na festivalu Južni vetar 27. juna

Kako se približava 27. jun uzbuđenje među publikom zbog velikog koncerta “Južni vetar festival” na Tašmajdanu sve je veće. Društvene mreže već nedeljama prepune su komentara, uspomena i nagađanja o tome koja će se sve legendarna imena pojaviti na bini spektakla koji mnogi već nazivaju najvećim muzičkim događajem godine.

Nakon što su organizatori otkrili da će na koncertu nastupiti, Srećko Šušić, sada je potvrđeno još jedno ime koje je izazvalo veliko oduševljenje publike – na Tašmajdan 27. juna stiže i Anica Milenković.

Anica Milenković drugi je učesnik konverta "Južni vetar festival"

Vest da će Anica biti deo velikog spektakla posebno je obradovala publiku koja se i danas sa emocijama priseća njenih pesama i početaka karijere. Malo ko može da zaboravi činjenicu da je upravo ona sa samo 13 godina snimila pesmu “Na lančiću ime tvoje”, koja je vrlo brzo postala veliki hit i ostala jedna od najprepoznatljivijih pesama Južnog vetra.

I danas, mnogo godina kasnije, ta numera se peva istim žarom, dok generacije ljubitelja narodne muzike sa nostalgijom pričaju o vremenu kada je Južni vetar vladao muzičkom scenom širom bivše Jugoslavije.

Posebnu težinu njenom nastupu daje i činjenica da Anica specijalno zbog ovog koncerta dolazi iz Amerike, gde već godinama živi sa svojom porodicom. Publika će tako posle dugo vremena imati priliku da je vidi na velikoj bini i zajedno sa njom peva hitove koji su obeležili jednu eru domaće muzike.

