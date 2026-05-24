Edita Aradinović priznala da se ugojila 10 kilograma što joj se ne sviđa

Slušaj vest

Naša pevačica Edita Aradinović trenutno je u drugom stanju, a njen izgled i dalje oduševljava mnoge.

Ona je sada u šestom mesecu trudnoće, a gotovo svakodnevno pokazuje da joj ovaj period jako prija. Pevačica i dalje radi i nastupa.

Edita je godinama poznata po tome da prilično vodi računa o ishrani i svojoj liniji, ali je odlučila da u trudnoći malo "popusti kočnice" i jede ono što joj prija.

Pevačica je nedavno sa svojim pratiocima na Instagramu podelila kako sebi sprema domaće mekike. Ova objava je izazvala niz komentara, a većina je primetila da buduća majka zaista uživa dok iščekuje naslednicu.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović sprema domaće mekike Foto: Printscreen

- Ne mogu, imam obaveze - pisalo je u opisu. Na taj način, pevačica se našalila, ali i stavila do znanja da joj je prioritet da ugađa sebi.

Balans uživanja i zdravog načina života

Iako popušta sebi i daje oduška da s vremena na vreme pojede nešto nezdravo, naša pevačica i u odmakloj trudnoći vodi računa o sebi. Ona je posvećena svom zdravlju, izgledu i kondiciji, pa je nedavno sve oduševila kada je objavila video na kom trenira. Ljudi koji je prate i podržavaju su saglasni u tome da ona nikada nije izgledala srećnije.

"Mislila sam da ću imati partnera"

Podsetimo, Edita se nedavno oglasila kada je gostovala u Bunkeru, pa progovorila o svojoj trenutnoj situaciji.

Ovde će živeti ona sa bebom:

1/4 Vidi galeriju Dom Edite Aradinović Foto: Printscreen

- Nisam, zamišljala sam da će to biti svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima (smeh). Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a pre toga ne - priznala je Edita.

Morala da bira

U istom razgovoru, tada je objasnila sa kakvim izazovima se suočavala.

Ovako je izgledala na početku karijere:

1/8 Vidi galeriju Edita pre operacija Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.

Pogledajte šta je govorila ranije: