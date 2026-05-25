Slušaj vest

Mirjana Petričević, u javnosti poznata kao Mira Kosovka, poznata je folk pevačica, koja je slavu stekla osamdesetih godina.

Rođena je u porodici Petričević, u Đakovici, 3. maja 1959. godine. Pored brata blizanca, imala je i starijeg brata. S obzirom na vreme u kom je rasla, veoma je patrijarhalno vaspitavana.

Još kao malu devojčicu, otac i braća su je oblačila u mušku odeću i stvorili virdžinu, pa se slobodno može reći da je odrastala kao dečak sve do odlaska na fakultet.

Njena sklonost ka muzici i talenat bili su evidentni od njenih prvih koraka.

Godine 1977. napušta Đakovicu i upisuje Defektološki fakultet, studirala je dve godine, a zatim ga napustila. Iako je čitav njen život bio vezan za muziku, profesionalno se u estrade vode otisnula 1986. godine.

Foto: Printscreen Youtube/ Mira Kosovka

Muzička karijera

Pevanjem je počela da se bavi 1986. godine. Već s prvom pločom "Grešna ti duša" je izazvala interesovanje publike. Najveću slavu stekla je sa albumom "Za šaku ljubavi", koji je objavila 1988. godine. Iste godine pojavila se u dva filma: "Špijun na štiklama" i "Za sada bez dobrog naslova".

Treći album "Rastasmo se mi" objavila je 1990. godine, a već sledeće godine i album "Vero moja".

Album "Putuješ" objavila je 1993. godine kada je dobila ulogu u kultnoj seriji "Srećni ljudi". Usledili su albumi "Ti mirno spavaj" 1995. godine i "Nikad život da naučim" 1996. godine.

Prvu veliku pauzu Mira je napravila nakon ovog albuma zbog smrti brata, ali i ubistva majke.

Mira Kosovka se 1999. godine preselila u Australiju, a osam godina kasnije objavila je album "Hajde srećo".

Danas živi u Sidneju, povremeno dolazi u Srbiju kada se pojavi u medijima. Iza sebe ima dva braka. Prvi brak joj je trajao sedam gdina, drugi pet godina.

Sebi nikad nije oprostila izbor muževa

U pravo zabavljanje s momcima krenula je tek kad je postala student i došla u Beograd. Njen prvi momak bio je pet godina stariji od nje i veoma mnogo joj je pomogao da preživim nagli prelaz iz male i zatvorene sredine, kakva je bila đakovička, u velegrad poput Beograda.

Njene veze su, kako je otkrila, uvek bile duge, ali bi joj i te kako smetalo ukoliko bi ona postala dominantnija od svog muškarca.

– Moje ljubavne veze trajale su uvek dugo, nikad manje od godinu dana. Nisam lako raskidala stare, ni otpočinjala nove veze. Problem je, međutim, bio taj što sam jaka ličnost i što sam u vezi uvek dominirala.

To muškarci teško podnose, a iskreno rečeno, i sama sam vaspitavana da je muškarac muškarac, a žena žena i da, na izvestan način, on mora da bude taj koji je dominantan. Kad dođe do obrnutih uloga, kad se ja osećam kao da sam muško, a to se često događalo, onda nisam bila zadovoljna.

Ponekad sam sebe hvatala u situacijama u kojima glumim nezaštićeno i poslušno žensko, samo da bih postigla pravilan red stvari, ali je to ipak bilo pretvaranje. Slično je bilo i u mojoj porodici. Otac je voleo da ističe kako je on gazda u kući, a stvarno je na sebi i kuću i decu držala majka.

Ona je imala snage i odlučnosti za sve: ona je kuću napravila, ona je napunila, ona nas je podigla. Otac nije znao ni ekser da zakuca. Takav odnos snaga umeo je da se ponavlja i u mojim vezama s momcima. Sve je čekalo na mene, svaki problem rešavala sam ja. To bi mi, pre ili kasnije, dojadilo – ispovedala se pevačica.

Mira iza sebe ima dva propala braka

Sa svojim drugim suprugom Brankom Višnjićem 1995. je snimila duet „Lutalica“. On je nedavno bio takmičar u emisiji Nikad nije kasno. On je napustio Miru zbog Vesne Zmijanac koja je, kako je Mira često pričala, upropastila njen brak. No, Branko kaže da je dan nakon Vesnine i Mirine svađe u studiju shvatio da više njihov brak nema smisla.

- Ja sebi nikada neću oprostiti izbor svojih muževa. Ne razumem da je neko toliko slep pored očiju, ali nek su živi i zdravi. To dvoje prijavljenih, da ne kažem venčanih - nasmejala se pevačica u emisiji "Magazin In"

- Oprostila sam sebi mnogo toga, jer nisu bile velike stvari. Ali te muževe nisam, jer sam sa mnogo ljubavi ulazila u te odnose, i prvi put sam bila slepa i glupa, pa drugi put, pa treći put... Pomislila sam da sam toliko glupa i rekla sebi da neću više da se udajem. Verovati ljudima je jako teško, došlo je neko vreme, da ti niko ne oprašta uspeh, zdravlje, lepotu da ne pričam... To sebi nikada neću oprostiti - dodala je Mira.

1999. godine doživljava neopisivu tragediju

1999. godina je za nju bila veoma stresna i bolna. Te kobne godine albanski ekstremisti su joj ubili majku, nakon čega je ona otišla za Australiju.

Mnoge finansijske nedaće su je zadesile, kao i celu njenu porodicu. Morala je da se snalazi, a teška vremena su je naterala da pristane i na malu zaradu radi egzistencije.

Njenim mukama nije bilo kraja. Pored majčine smrti i brat joj je preminuo, a ona je ispričala kako se borila sa svim tim životnim brodolomima i pored svega ostala nasmejana.

- Kada je moj brat blizanac umro, znala sam, osetila sam to. Bila sam u Australiji i baš dok je on umirao, osećala sam da me sve tu u grudima boli, nisam mogla da dišem, imala sam osećaj da ja umirem. Ujutro su mi javili da je moj Miroslav mrtav. To su teške rane i ne dao bog ni najvećem neprijatelju da oseti deo mog bola i tereta.

Majku su mi ubili, svirepo, na takav način da njeno telo nikada nije pronađeno. Ona nestaje 1999. godine. Ne znam više gde da je tražim, sve sam pokušavala. Samo želim da sahranim svoju majku, kao da tražim mnogo. Dok sam živa, neću odustati, nosila sam svuda papire, ali nastaviću potragu, kazala je pevačica. - rekla je tada pevačica.

Izgubila i sina

Pevačica je otkrila i da je ostala bez nerođenog sina.

- Imao je sedam meseci, to je već bilo dete. Nisam znala da nešto nije kako treba, umro je u meni a da ja to nisam ni znala. Otišla sam na kontrolni ultrazvuk i saznala da je moje dete mrtvo. Ništa me nije bolelo, ništa mi nije bilo, nikakve simptome abortusa nisam imala i odem tamo, ono mrtvo mi dete. Šok! Doviđenja, druže, doviđenja, pameti... Znaš, sine, on je imao kilo i devetsto grama, na poslednjem ultrazvuku su rekli da dobro napreduje. Ali jačina, nismo ni svesni koliko je psiha jaka kod čoveka. Jednostavno znaš da ponovo moraš napred. Bog me je izabrao da nosim taj krst, ja ga muški nosim, mogu ti reći - zaključila je legendarna pevačica za Kurir.

Pisalo se da je Mira muškarac operisan da bude žena

- Proglasili su me muškarcem koji se operisao da bude žena. Kada sam tek počinjala. Zbog toga što imam specifičnu boju glasa. Te imam drvenu nogu jer ne nosim kratke suknje. Gledalac me je jednom kod Minimaksa uživo pitao da li sam bila muško, a ja podignem vrat i kažem: "Vidi mi vrat, kako su me lepo izoperisali". Posle me nikada nisu prozivali.