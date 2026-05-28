Slušaj vest

Ivana Stamenković Sindi decenijama važi za jednu od najatraktivnijih žena na estradi, a ako je sudeći po fotografijama i njenim javnim pojavljivanjima godine joj ne mogu ništa.

Početak karijere

Karijeru je započela veoma mlada, a najveću popularnost stekla je devedesetih godina. Publika je najviše pamti kao jednu od članica popularne grupe "Models", a pesme koje su devojke iz pomenute grupe otpevale i danas su veliki hitovi.

1/5 Vidi galeriju Modelsice Foto: Printscreen tv adria

Ivana je bila član prve postavke popularne grupe, a jedna je od pevačica koja se i najduže zadržala.

Prvo pojavljivanje

Poznato je da je Ivana snimala spotove za razne izvođače, ali ono što mnogi ne znaju, da je njeno prvo pojavljivanje bilo u spotu Bajage kada je imala samo 17 godina.

U pesmi "Silikoni", Stamenkovićeva je bila je jedna od glavnih uloga spota, a njena figura i specifične crte lica ni danas se nisu mnogo promenile.

1/5 Vidi galeriju Ivana Stamenković Foto: printscreen YT

"U grupu sam ušla preko veze"

Ivana je nedavno govorila o grupi Models i otkrila nepoznate detalje iz tog perioda.

- Nikada nisam bila nešto talentovana za pevanje. Sam naziv grupe kaže mi smo modeli. Mi smo modu promovisale kroz muziku. Bile smo nešto nalik "Spice girls" koje nisu bile vrsne pevačice, više su bile šou i performans. Kod nas je bio važan šou, kostimi i sve ono što smo pravile. Moj glas se čuje u pesmi recimo "Pare, pare", ali uglavnom su pevale prave pevačice - govorila je Ivana za Hype i otkrila:

1/5 Vidi galeriju Modelsice Foto: Printscreen, Printskrin, Printscreen/Youtube

- Svi znamo Tanju Jovićević, ona je otpevana skoro ceo prvi album, a bile su tu još tri pevačice, ali nisu poznate javnosti. Došla sam na audiciju sa 17 godina i prošla sam. Vrba je bio dosta stariji od mene, 12 ili 13 godina, preveslao me je - nasmejala se Ivana i dodala:

1/15 Vidi galeriju Ivana Stamenković danas Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Spontano je to došlo, prvo smo se družili, pričali i došlo je samo od sebe. Ja sam faktički preko njega došla tu, preko veze. Čim smo se pojavile, posle dva tri dana smo bukvalno postale poznate. Bilo je normalno i osuda, bilo je emisija protiv nas. Mi smo samo bile klinke, možda nam je tada i laskalo što nas pljuju, mi nikoga nismo gledale kao konkurenciju. Većina žena je bila protiv nas, ne bih nikoga imenovala. Sa Vrbom sam bila pet godina, bila je to ozbiljna veza. On je bio osnivač grupe. Posle sam odrasla, imala sam neke druge poglede i rastali smo se - otkrila je Ivana za Hype TV.