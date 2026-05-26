Bugarka Silva Kapitanova ostavila je pre više od dva meseca Bastijana Švajnštajgera, a sada polako na površinu isplivavaju detalji kraha ove veze, koja je prošle godine ostavila domaću i svetsku javnost u šoku.

Prema našim najnovijim saznanjima, Silva je bivšeg fudbalera otkačila kad više nije hteo da plaća mesečno rentiranje vile u kojoj su živeli u Palma de Majorki.

Nije htela da popusti

- Iako je milioner, Bastijan nije rupa bez dna kad je u pitanju novac, pa mu je u poslednje vreme bio popriličan trošak da plaća 50.000 evra mesečno. Kako već neko vreme najmanje boravi tamo, zbog drugih poslova i obaveza u Nemačkoj, on je odlučio da otkaže rentiranje te hacijende. Jednostavno, to mu se više nije isplatilo. Kad je to čula, Silva je bukvalno poludela. Rekla mu je da to ne dolazi u obzir i čak mu je predložila da tu kuću i kupi za njih, kako bi bila u njihovom vlasništvu.

Bastijan za to tek nije hteo da čuje. Kako bi je bar malo smirio, dao joj je predlog da na Palmi iznajme manju i jeftiniju kuću, ako joj je baš stalo da i dalje tamo živi tokom godine, ili da se preseli kod njega u Nemačku. Ni na tu varijantu nije pristala.

Objasnila mu je da ne želi da se seli iz hacijende i da je to njena kuća iz snova. Kako su oboje bili tvrdoglavi i nisu hteli da odustanu od svojih ideja, tu je puklo - otkrio nam je izvor upućen u život bivšeg supruga Ane Ivanović.

Kako smo nedavno pisali, Bastijan je tokom veze s Bugarkom, koja ga je i koštala braka sa Anom, na sve načine pokušao da udovolji Silvi i ispuni joj sve želje. Ipak, u poslednje vreme on sve više vremena provodio u Minhenu i po svetu nego u Palmi, gde je ona živela i gde im je i bilo tajno ljubavno gnezdo.

Silvi je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamera, pa su i svađe postale sve češće. Iako joj je on u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Nemačku, ona za to nije htela ni da čuje. Po svemu sudeći, kap koja je prelila čašu bila je njegova odluka da više ne rentira pomenutu vilu, zbog čega je definitivno ljubav pukla.

Do Švajnštajgerovog komentara nismo uspeli da dođemo.

Glavna tema svih svetskih medija prošle godine, podsetimo, bio je krah devetogodišnje bračne zajednice između Ane i Bastijana. Do toga je prvenstveno došlo zbog tajnog prisnog odnosa bivšeg nemačkog fudbalera sa Ester Sedlaček i šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom.

Da je na brak Ane i Bastijana i definitivno stavljena tačka, tada je potvrdio i advokat bivše teniserke, a kako se navodilo, razlog su bile takozvane nepremostive razlike između supružnika.

Naša ekipa prošlog leta je posetila Palma de Majorku, kada smo uz pomoć dobro obaveštenih izvora uspeli da dođemo do ekskluzivnih informacija i fotografija.

Kako smo tada pisali, Švajnštajger je s Bugarkom Silvom živeo u iznajmljenoj hacijendi na obali mora na Majorki, a on je ovu luksuznu nekretninu mesečno rentirao za neverovatnih 50.000 evra.

Ta hacijenda je nalik onima koje smo imali prilike da vidimo samo u latinoameričkim serijama, ima nekoliko hiljada kvadrata. U okviru nje se nalazi mnoštvo pomoćnih objekata, a privatnost joj obezbeđuju gusta šuma i bujna vegetacija, kao i 24-časovno obezbeđenje. Do nje se može doći na dva načina - lokalnim putem i s mora, odakle smo i slikali luksuznu nekretninu.

- Bastijan živi u ovoj hacijendi već nekoliko meseci. Kao što vidite, ovo je jedna od najlepših i najskupljih nekretnina na ostrvu. Ovde žive samo milioneri. Njeno mesečno iznajmljivanje košta 50.000 evra. Apsolutno je zaštićena od radoznalih pogleda, a obezbeđenje je na vrhunskom nivou. On ovde ne živi sam, već s Bugarkom Silvom. Tu im je ljubavno gnezdo. Nju je ovde dovodio i pre razvoda, dok su imali aferu, a nedaleko odavde je i plaža na kojoj su uhvaćeni u zanosu - ispričao nam je tada sagovornik.

Buran razvod

Osim kuće, Bastijan je pazario i novu jedrilicu, za koju je izdvojio tri miliona dolara.

Ana i Bastijan su u braku dobili troje dece, a najmlađi sin je na svet došao pre samo dve godine. Nikad nije objavljeno kako se zove najmlađi brat Luke i Leona.

Više meseci se spekulisalo da se par razvodi, a Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, to je i objavio, napominjući da su razlog nepomirljive razlike. Mnogi su u "nepomirljivim" razlikama pročitali samo jedno ime - Silva Kapitanova, koja je doslovno već skočila na Bastijana.

List Bild je istakao da je advokat poručio da se više neće oglašavati, da neće biti zvaničnih izjava, i zamolio je da se poštuje Anina i Bastijanova privatnost, kao i privatnost njihove dece.

