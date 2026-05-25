Ekipa Kurira našla se na snimanju novog spota pevača Nikola Rokvić u Bloku 44, mestu u kojem je pevač odrastao, i za koje ga vežu najlepše uspomene iz detinjstva.

Upravo zbog toga, ovo snimanje bilo je posebno emotivno za pevača, pa nije krio emocije ni ispred naše ekipe.

Nikola Rokvić snima spot

Nikola potpuno iskren

- Ovo je jedno od najemotivnijih snimanja za mene. Ovde sam odrastao, ovde sam igrao fudbal i klikere. Bez obzira na to što više ne živim ovde, sve me i dalje vezuje za ovaj ulaz. Pozvao sam svoje komšije da učestvuju u spotu i svi su se rado odazvali. Mama Slavica se posebno oduševila kada je čula da ću baš ovde snimati spot. Prvi deo spota sniman je u Zagrebu i Sarajevu - izjavio je Nikola.

Nikola Rokvić

Pevač je otkrio i da publika uskoro može očekivati čak tri nove pesme koje izlaze u Junu, ali priznaje da mu je upravo ova numera posebno prirasla srcu zbog emocija, i uspomena koje nosi dok je peva.

Nikola Rokvić

Supruga Bojana snima Nikolu Rokvića