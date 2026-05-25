Ekipa Kurira našla se na snimanju novog spota pevača Nikola Rokvić u Bloku 44, mestu u kojem je pevač odrastao, i za koje ga vežu najlepše uspomene iz detinjstva.

Nikola potpuno iskren

- Ovo je jedno od najemotivnijih snimanja za mene. Ovde sam odrastao, ovde sam igrao fudbal i klikere. Bez obzira na to što više ne živim ovde, sve me i dalje vezuje za ovaj ulaz. Pozvao sam svoje komšije da učestvuju u spotu i svi su se rado odazvali. Mama Slavica se posebno oduševila kada je čula da ću baš ovde snimati spot. Prvi deo spota sniman je u Zagrebu i Sarajevu - izjavio je Nikola.