Pop diva Jelena Karleuša ponovo je aktivna na društvenoj mreži Iks, gde je najnovijom objavom izazvala veliku pažnju javnosti.

Članica žirija emisije Pinkove zvezde godinama se suočava sa kritikama i brojnim izazovima, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. U nedavnom intervjuu za Pink.rs govorila je o razočaranjima, izdaji i teškim trenucima kroz koje je prolazila, priznajući da je više puta razmišljala da odustane. Ipak, kako je istakla, najveću snagu i podršku pružili su joj fanovi, koji su joj dali motivaciju da nastavi dalje.

Jelena Karleuša

Iako su neki mislili da Jelena ima osvetnički poriv, novim statusom na Iksu pokazala je suprotno.

- Znate kako ću se osvetiti onima koji su mi naneli toliko zla? Nikako. Neću se svetiti. Zaboraviću ih. Već jesam. I biću srećna - poručila je pevačica na ovoj društvenoj mreži.

Procurili detalji o Nori

Podsetimo, javnost je poprilično zatalasala informacija da Jelenin bivši suprug Duško Tošić ima novu devojku. On je, kako navodi Pink.rs, već šest meseci u emotivnoj vezi sa plavokosom Norom Milovanović sa kojom je, kako govori izvor blizak njemu, "kliknuo na prvu".

Tošić je osvojio srce deset godina mlađe izabranice koja iza sebe takođe, kao i on, ima brak i dvoje dece. Nova devojka bivšeg fudbalera je, inače, šest godina živela u Budimpešti, gde je studirala.

Duško je za Direktno.rs kratko potvrdio da je istina da je u vezi, a izvor blizak fudbaleru kaže da se njih dvoje ne razdvajaju.

Nova devojka podseća na Karleušu

Ubrzo nakon što su se pojavila šuškanja da je proslavljeni fudbaler i nekadašnji suprug pevačice Jelene Karleuše, Duško Tošić, našao novu devojku - on je za jedne medije potvrdio da je "u srećnoj vezi i veoma zadovoljan".

Njegovo srce osvojila je izvesna Nora, atraktivna plavuša koja ima istu frizuru kao i Karleuša,a koja za sobom, kao i on, ima jedan brak, te dvoje dece.

Beograđanka, koja svoj Instagram profil drži zaključanim, od Tošića je mlađa devet godina, prenosi Informer. Prema rečima njegovih prijatelja, s druge strane, "Duško dugo nije bio ovako raspoložen i ispunjen" kao što je sada sa njom, a ono što se može primetiti je da je Nora vitka i zgodna.