Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša je svojevremeno bila u braku sa Bojanom Karićem, a nedavno je otkrila da su se ponovo sreli prvi put posle skoro 20 godina.

Foto: Kurir

Do iznenadnog susreta došlo je tokom leta avionom, kada je pevačica putovala sa ćerkama, Atina Tošić i Nika Tošić, što je, kako je priznala, u njoj probudilo brojne uspomene.

- Nedavno sam srela bivšeg muža, Bojana, pre susreta sa Bogoljubom Karićem. Bila sam sa decom u avionu, posle 20 godina sam srela Bojana. Ne znam sa kim je bio. Nas tri smo sedele, on nam je prišao, pružio je ruku Atini i Niki i rekao: "Ćao, ja sam Bojan, bivši muž vaše mame." One su se šokirale pošto im nikada nisam pominjala. Ali Duško im je nekoliko puta pokazao njegovu fotografiju - rekla je Jelena, pa dodala:

- To je bio jako interesantan razgovor, dala sam mu do znanja da pazi šta govori, pošto one ne znaju ništa, a on se začudio. Kad se okrenuo i otišao, Nika me je pitala: "Mama, je l' to onaj jako bogat?". Odgovorila sam joj da nije bitno da li je neko bogat ili ne, nego da je bivši! - istakla je Karleuša.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Bojan Karić Foto: Printscreen/Youtube/Mihailo Gentleman

Duško Tošić našao novu devojku

Podsetimo, javnost je poprilično zatalasala informacija da Jelenin bivši suprug Duško Tošić ima novu devojku. On je, kako navodi Pink.rs, već šest meseci u emotivnoj vezi sa plavokosom Norom Milovanović sa kojom je, kako govori izvor blizak njemu, "kliknuo na prvu".

Tošić je osvojio srce deset godina mlađe izabranice koja iza sebe takođe, kao i on, ima brak i dvoje dece. Nova devojka bivšeg fudbalera je, inače, šest godina živela u Budimpešti, gde je studirala.

Duško je za Direktno.rs kratko potvrdio da je istina da je u vezi, a izvor blizak fudbaleru kaže da se njih dvoje ne razdvajaju.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Marko Poplašen, Ana Paunković

Nova devojka podseća na Karleušu

Ubrzo nakon što su se pojavila šuškanja da je proslavljeni fudbaler i nekadašnji suprug pevačice Jelene Karleuše, Duško Tošić, našao novu devojku - on je za jedne medije potvrdio da je "u srećnoj vezi i veoma zadovoljan".

Njegovo srce osvojila je izvesna Nora, atraktivna plavuša koja ima istu frizuru kao i Karleuša,a koja za sobom, kao i on, ima jedan brak, te dvoje dece.

Foto: Preent Screen

Beograđanka, koja svoj Instagram profil drži zaključanim, od Tošića je mlađa devet godina, prenosi Informer. Prema rečima njegovih prijatelja, s druge strane, "Duško dugo nije bio ovako raspoložen i ispunjen" kao što je sada sa njom, a ono što se može primetiti je da je Nora vitka i zgodna.