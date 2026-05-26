JELENA KARLEUŠA I BOJAN KARIĆ PONOVO ZAJEDNO POSLE 20 GODINA! Sve se dogodilo pred Atinom i Nikom, a evo šta im je rekao
Pop diva Jelena Karleuša je svojevremeno bila u braku sa Bojanom Karićem, a nedavno je otkrila da su se ponovo sreli prvi put posle skoro 20 godina.
Do iznenadnog susreta došlo je tokom leta avionom, kada je pevačica putovala sa ćerkama, Atina Tošić i Nika Tošić, što je, kako je priznala, u njoj probudilo brojne uspomene.
- Nedavno sam srela bivšeg muža, Bojana, pre susreta sa Bogoljubom Karićem. Bila sam sa decom u avionu, posle 20 godina sam srela Bojana. Ne znam sa kim je bio. Nas tri smo sedele, on nam je prišao, pružio je ruku Atini i Niki i rekao: "Ćao, ja sam Bojan, bivši muž vaše mame." One su se šokirale pošto im nikada nisam pominjala. Ali Duško im je nekoliko puta pokazao njegovu fotografiju - rekla je Jelena, pa dodala:
- To je bio jako interesantan razgovor, dala sam mu do znanja da pazi šta govori, pošto one ne znaju ništa, a on se začudio. Kad se okrenuo i otišao, Nika me je pitala: "Mama, je l' to onaj jako bogat?". Odgovorila sam joj da nije bitno da li je neko bogat ili ne, nego da je bivši! - istakla je Karleuša.
Duško Tošić našao novu devojku
Podsetimo, javnost je poprilično zatalasala informacija da Jelenin bivši suprug Duško Tošić ima novu devojku. On je, kako navodi Pink.rs, već šest meseci u emotivnoj vezi sa plavokosom Norom Milovanović sa kojom je, kako govori izvor blizak njemu, "kliknuo na prvu".
Tošić je osvojio srce deset godina mlađe izabranice koja iza sebe takođe, kao i on, ima brak i dvoje dece. Nova devojka bivšeg fudbalera je, inače, šest godina živela u Budimpešti, gde je studirala.
Duško je za Direktno.rs kratko potvrdio da je istina da je u vezi, a izvor blizak fudbaleru kaže da se njih dvoje ne razdvajaju.
Nova devojka podseća na Karleušu
Ubrzo nakon što su se pojavila šuškanja da je proslavljeni fudbaler i nekadašnji suprug pevačice Jelene Karleuše, Duško Tošić, našao novu devojku - on je za jedne medije potvrdio da je "u srećnoj vezi i veoma zadovoljan".
Njegovo srce osvojila je izvesna Nora, atraktivna plavuša koja ima istu frizuru kao i Karleuša,a koja za sobom, kao i on, ima jedan brak, te dvoje dece.
Beograđanka, koja svoj Instagram profil drži zaključanim, od Tošića je mlađa devet godina, prenosi Informer. Prema rečima njegovih prijatelja, s druge strane, "Duško dugo nije bio ovako raspoložen i ispunjen" kao što je sada sa njom, a ono što se može primetiti je da je Nora vitka i zgodna.