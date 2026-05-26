Slušaj vest

Jelena Karleuša ponovo je izazvala buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je javno otkrila na čije bi nastupe volela da ode. Pevačica je na svom nalogu na mreži X navela domaće izvođače koje privatno sluša, a mnoge je iznenadilo što su se na njenom spisku našla i neka imena sa kojima je ranije imala medijske trzavice.

Među regionalnim izvođačima koje je izdvojila našli su se Stoja, Indira Radić, Adil, Adi Šoše, Amar Gile, duo Jala Brat i Buba Koreli, ali i Aleksandra Prijović.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

Od Ledi Gaga do Niki Minaž

Karleuša je potom navela i svetske zvezde koje bi volela da gleda uživo, pa su se na njenoj listi našli Lady Gaga, Ye, Dino Merlin, 6ix9ine i Nicki Minaj.

Njena objava ubrzo je postala viralna, a pratioci su masovno komentarisali kako je pevačica ovim potezom pokazala da ume da odvoji privatne odnose od muzike i scene.

Jelena Karleuša Foto: Printscreen/X

Ne obazire se na priče o Tošićevoj novoj devojci

Dok društvene mreže bruje o novoj partnerki njenog bivšeg supruga Duško Tošić, Karleuša se tim povodom gotovo i ne oglašava. Fokusirana je na sebe i nove projekte, a utisak je da je privatne turbulencije ostavila po strani.

Duško srećan s Norom

Podsetimo, Duško Tošić ponovo je srećan u ljubavi. Njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece. Njih dvoje, prema rečima upućenih, gotovo se ne razdvajaju i ponašaju se „kao zaljubljeni tinejdžeri”.

"Ne odvajaju se"

Ljubavni život Duška Tošića već mesecima intrigira javnost, a sada je poznato da bivši reprezentativac Srbije uživa u novoj romansi.

Prema rečima izvora bliskog paru, emocije između njih veoma brzo su planule.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Milos Tesic/ATAImages, Instagram, Privatna Arhiva

"Zadovljan sam"

Duško Tošić se oglasio i potvrdio glasine da je srećan i zaljubljen.

Nora, nova devojka Duška Tošić Foto: Instagram