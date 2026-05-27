Detalji nove veze Duška Tošića i Nore iz dana u dan isplivavaju u javnosti. Ono što je posebno zaintrigiralo mnoge jeste Norin odnos prema Duškovoj bivšoj supruzi Jeleni Karleuši. Kako tvrde izvori, ona navodno godinama prati Jelenu, sluša njenu muziku i ima veoma pozitivno mišljenje o njoj.

- Nori je Jelena oduvek bila interesantna kao pojava. Smatra je harizmatičnom, uspešnom i drugačijom od svih na estradi. Nikad nije skrivala da joj se dopadaju njen stil i energija - kaže izvor.

Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - izjavio je kratko bivši fudbaler.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih napisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene, čini se da je Duško pronašao mir i stabilnost jer je Nora prva devojka s kojom se pojavio u javnosti posle završetka braka. Oni koji ga viđaju poslednjih meseci kažu da nikad nije delovao opuštenije i zadovoljnije.

Da li će njihova ljubav opstati, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - gde su Duško Toćić i žene, tu je uvek turbulentno.

Kao što smo već objavili, njih dvoje se, poznaju pet godina. Upoznali su se dok je ona još bila braku, a u vezi su pet meseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu na Dorćolu kod zajedničkog prijatelja.

- Njih dvoje su se godinama sretali i družili preko zajedničkih prijatelja. Hemija je postojala odranije, ali niko nije očekivao da će uploviti u vezu. U poslednje vreme su nerazdvojni i deluju veoma srećno. Nora je mlađa od njega deset godina, tokom studiranja živela je u inostranstvu - kaže izvor blizak paru.

Upravo taj lokal kasnije je imao posebno mesto u Duškovom životu, budući da je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, s tim prijateljem kasnije ušao i u poslovnu saradnju i otvorio restoran. Zbog toga mnogi smatraju da je baš to mesto bilo presudno za početak njegove nove ljubavne priče.