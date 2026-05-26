Opštinski građanski sud u Zagrebu doneo je nepravosnažnu presudu u dugogodišnjem sporu oko starateljstva nad detetom pevačice Severine i srpskog preduzetnika Milana Popovića.

Kako su preneli hrvatski mediji, dete će ubuduće živeti s majkom, što je za Index.hr potvrdila Severinina advokatica Jasminka Biloš. Ona je navela i da će detalji o odnosima i viđanjima s ocem biti naknadno uređeni sudskom odlukom. Zanimljivo je da je na jednom nastupu pre pet meseci Severina najavila kakva će presuda biti, što je dokaz da je sve namešteno, piše Republika.

Sukob traje 13 godina

Sukob oko starateljstva traje još od 2013, nedugo nakon raskida pevačice i preduzetnika. Jedan od ključnih trenutaka u ovom dugom pravnom procesu dogodio se početkom 2024, kada je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo raniju odluku o zajedničkom starateljstvu i privremeno dodelio brigu o detetu ocu.

Nakon toga Županijski sud u Splitu doneo je novu odluku kojom je ponovo uspostavljeno zajedničko roditeljsko staranje. Ova skandalozna odluka dolazi i nakon Severininog šokantnog poteza da detetu na silu promeni veru.

Ključni dokazi da je namešteno

Kako portal Republika saznaje, uprkos želji deteta da starateljstvo i dalje bude zajedničko, sud je namestio presudu u Severininu korist.

Ovo je devet ključnih dokaza za to:

1. Presuda je donesena, a da nije saslušan otac deteta

2. Presuda je donesena na osnovu ponovne tužbe Severine Vučković, Milan je sve tužbe i protivtužbe povukao pre više od godinu

dana

3. Presuda je donesena skoro dve godine od podnošenja tužbe, iako je instruktivni rok za odlučivanje po zahtevu za privremenom

merom 30 dana. Koji je razlog za to?

4. Sud je očigledno negativno ocenio postupak oca da povuče sve protivtužbe, a što je bila preporuka struke i želje deteta i u

potpunosti je zadovoljio zahteve majke

5. Suma alimentacije od 3.000 evra mesečno je određena da nisu utvrđena primanja oca i, što je važnije od svega, nisu utvrđene

potrebe deteta. Po ovoj presudi ispada da su potrebe deteta 6.000 evra mesečno

6. Sudija Valentina Vedrina Parlov, iako svesna toga da maloletno dete kod majke živi slobodno, bez kontrole, o čemu i piše u

presudi, svejedno dodeljuje dete majci

7. Presuda je donesena protivno mišljenju struke i zastupnika deteta, koji su bili za to da na snazi ostane režim pola-pola. U

Hrvatskoj se 99% presuda u vezi s decom donosi u potpunosti u skladu s mišljenjm struke, a u slučaju Milana Popovića ovo je već

drugi put da sud donosi odluku protivno mišljenju struke

8. Presuda je donesena protivno želji deteta, koje je više puta iskazalo da sve treba da ostane kako jeste, tj. pola-pola

9. Jutarnji list piše da je Milan Popović, posle rastanka s pevačicom, sam pokrenuo spor za starateljstvo. Ovo je čista notorna

laž jer je Milan Popović uvek bio isključivo za dogovor. Severina je ta koja je pokrenula spor radi podele imovine, a starateljstvo je

pokušala da iskoristi kao sredstvo ucene. Na kraju je sud odbacio zahtev za podelom imovine, ali je Severina nastavila da vodi

spor za starateljstvo, iako je Milan kontinuirano predlagao dogovor