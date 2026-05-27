Pevačicu Cecu Ražnatović smo zapazili sinoć na večeri u jednom prestižnom beogradskom restoranu. Ona i italijanski glumac Simon Susina su uživali, a kako je tvrdio naš izvor, delovali su blisko.

- Delovali su veoma blisko i raspoloženo. Sve vreme su razgovarali, a Ceca nije skidala osmeh sa lica - rekao je izvor sa lica mesta.

Ceca je sada potvrdila da imaju zaista dobar odnos, podelivši zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a mnogima je zapalo za oko cvreno vino koje se našlo u kadru odmah ispred Italijana.

Dok jedni smatraju da je u pitanju samo prijateljsko okupljanje, drugi već nagađaju da bi poznanstvo Cece i italijanskog glumca moglo da preraste u nešto više.

Evo kako su izgledali kada smo ih uslikali:

Ko je Simon Susina?

Simone Suzina je italijanski model i glumac najpoznatiji po ulozi u erotskom trileru 365 dana.

Zgodni glumac rođen je u Italiji, gde je diplomirao dramsku umetnost. Javnost ga je upoznala u italijanskom TV rijalitiju „L’isola dei famosi” 2017.

Onda se pojavio u filmu „365 dana: Ovaj dan“, zajedno sa Mikeleom Moroneom i Anom Marijom Sjeklucom.

Film je nastavak erotskog trilera „365 dana“ koji je imao ogromnu gledanost, ali ga je kritika proglasila izuzetno lošim.

Ipak, frajeri u ovom filmu privlaće veliku pažnju, a Suzina sada preti da sa trona skine zgodnog Moronea.

Ostaje nekoliko dana u Beogradu

Kako piše Blic, Suzina nekoliko dana boravi u Beogradu, a veče sa Cecom je proteklo u opuštenoj i prijatnoj atmosferi. Prema rečima očevidaca, Ceca i italijanski glumac proveli su nekoliko sati u razgovoru, dok prisutni gosti nisu krili iznenađenje kada su ih videli zajedno.

