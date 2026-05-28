Nekada maneken Marino Milićević (33), a sada osuđen na 22 godine zatvora zbog pokušaja ubistva, postao je poznat po spotu Sandre Afrike.

On se proslavio u njenoj pesmi "Dijabole", a kasnije su jezive informacije isplivale na videlo.

Prema presudi, bivši maneken je u julu prošle godine u Policijskoj upravi u Splitu nožem izbo policajca 13 puta u predelu glave, vrata, tela i ruku.

Marino Milićević u spotu Sandre Afrike Foto: Seven skaj

Nakon tog napada, Milićević je uzeo košulju i pokušao da pobegne, ali onda su ga zaustavila četvorica policajaca interventne jedinice.

Godinama konzumirao narkotike

Kako je utvrđeno, Marino je bio pod dejstvom nezakonitih supstanci, a kako je sam priznao, godinama unazad je konzumirao narkotike i alkohol.

U sudu mu ke izrečena mera lečenja od zavisnosti od alkohola i droge, ali i zaštitni nadzor nakon odlužene kazne, piše "Avaz".

Tokom samog suđenja, on je priznao delo, a kamere su to i usnimile. Kao olakšavajuću okolnost, sudija je navela smanjenu uračunljivost i činjenicu da je policajac preživeo napad.

- Pitali ste ga za cigaretu, a zatim ga podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili, već ste se vratili i nastavili još brutalniji napad. Postupali ste s direktnom namerom, a ta podmuklost i bezosećajnost najviše su uticale na visinu kazne. Ovo je jedina primerena kazna. Mora biti poslata jasna poruka da nema tolerancije na napad na službeno lice - rekla je Budimlićeva.

Oglasila se Sandra Afrika

Podsetimo, pevačica Sandra Afrika dala je svoje viđenje situacije, nakon što je hrvatski maneken iz njenog spota uhapšen.

- Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, želim da naglasim da osobu koja se pominje poznajem isključivo sa snimanja jednog mog muzičkog spota pre više od sedam godina. Nismo bili u kontaktu pre tog dana, niti nakon toga. Zgrožena sam svakim oblikom nasilja i osuđujem to - rekla je Sandra za Republiku svojevremeno.

