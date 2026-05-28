Slušaj vest

Pevačicu Maju Nikolić narod poznaje kao nekog ko je bez dlake na jeziku, a neretko i sama priča o nesvakidašnjim anegdotama iz svog života.

Zbog ljubavi se preselila u Ameriku u jednom trenutku, gde je i rodila sina Lazara, a potom je istakla da ju je ta odluka mnogo koštala.

"Amerika je sve upropastila"

- Amerika nam je sve upropastila i meni u životu i državi. Sve smo doživeli od njih i bombardovanje i pevanje na mostovima… Ali ne žalim, zbog ljubavi sam pravila najviše grešaka u životu ali ne mogu da kažem ni da je greška, jer je u tom trenutku za mene to bilo najbolje.Moja deca su prelepa jer su rođena iz ljubavi - irekla je Maja koja je pesmu "Ubile me Dragane" posvetila partneru, a zatim je snimila i spot ispred njegovog lokala, pa mu skakala po automobilu.

1/5 Vidi galeriju Maja Nikolić srećna žena Foto: Print Screen Kurir TV, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Shutterstock/Shipilov77777

- To je bilo na snimanju spota u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali nisam pomahnitalo skakala po autu, zapravo sam skakala po jednom oldtajmeru. Ja sam to smislila kao osvetu jer moj partner nije došao na neki moj nastup i ja lepo snimim pesmu sa njegovim imenom i pustim u etar. Ali ono što je interesantno je što ga niko nije znao po imenu Dragan, jer mu je to bilo tajno, kršteno ime i od tog dana do dana današnjeg svi ga zovu Dragan. Uvek smislim osvetu koja je slatka, ali malo ti promeni sistem života - ispričala je pevačica jednom prilikom tokom gostovanja u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Kolega prisustvovao Majinom porođaju

Maja Nikolić, podsetimo, majka je dvojice sinova, a jedan od njenih porođaja u Nišu ostao je posebno upamćen zbog prisustva kolege Sandra Markovića iz „Prsluk benda“.

Aleksandar Sandro Marković svojevremeno je govorio o trenutku kada je pevačica na svet donela sina, ističući da nije učestvovao u porođaju, ali da se nalazio u sali u trenutku kada se sve događalo.

1/9 Vidi galeriju Maja Nikolić Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram/majanikolic_official

- To su Majine priče, nisam je ja porađao. Ona se porađala, a ja sam bio dežurni lekar i igrom slučaja se našao tu. Prisustvovao sam porođaju i doveo sam još 15 studenata da gledaju. Katastrofa joj je bilo, ali ne može da reaguje žena koja se porađa, koju boli svaka koska u telu - rekao je Sandro.

- Morao sam dovesti studente da vide porođaj, to što je bila Maja Nikolić to je igra slučaja. Bio sam na kruženju tom koje imamo na stažiranju i bio sam na ginekologiji i potrefilo se da se Maja porađa. To je jedina pevačica gde sam prisustvovao porođaju - dodao je on za "Hajp".

BONUS video: