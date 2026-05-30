S kim god da se Svetlana Ceca Ražnatović pojavi u javnosti, bilo da je muško ili žensko, nastane prava pometnja. Nakon što je balkanska zvezda uslikana na večeri s glumcem Simeonom Susinom, došli smo do novih saznanja o njegovom privatnom životu. Zvezda filma "365 Days" u vezi je s bugarskom milionerkom Darinom Pavlovom, ženom čije se ime decenijama vezuje za luksuz, političke veze, elitne zabave i ogromno bogatstvo. A kako to obično biva s velikim svetskim pričama, nije prošlo mnogo vremena pre nego što su tračevi stigli i do Balkana.

Voli dame u godinama

Sve je dodatno podgrejano nakon što je Simeon viđen na večeri s Cecom, zbog čega smo ozbiljnije istražili njegov privatni život, kontakte i veze sa evropskim džet-setom.

Kako saznajemo, Simeon i Darina zajedno su viđeni tokom ovogodišnjeg Kanskog festivala, gde su boravili u bliskom društvu. Fotografije sa Azurne obale brzo su završile na društvenim mrežama i portalima, a posebno je pažnju privukao njihov zajednički izlazak u čuveni "Baoli Kan", mesto poznato po luksuznim zabavama, milijarderima, filmskim zvezdama i noćima koje traju do jutra.

Očevici tvrde da su Simeon i Darina celo veče bili nerazdvojni.

- Delovali su veoma prisno. Smejali su se, šaputali i ponašali kao par koji je zaljubljen - tvrdi izvor blizak glumcu, koji je u Beogradu ostvario kontakte.

Njihova pojava izazvala je veliku pažnju jer razlika u godinama između njih iznosi gotovo dve decenije. Međutim, upućeni kažu da to ni najmanje ne smeta ni jednom ni drugom. Posebno je interesantno da Simeon ima sklonost ka damama u godinama.

Zahvaljujući Ceci ga znaju u Srbiji

Svetlana Ceca Ražnatović proslavila glumca



Inače, Pavlova godinama važi za jednu od najmoćnijih žena istočne Evrope. Nakon smrti supruga Ilije Pavlova, bugarskog biznismena čije se bogatstvo procenjivalo milijardama, ogromno nasledstvo ostalo je upravo njoj. Njeno ime se kasnije često pojavljivalo u društvu političara, aristokratije i najvećih evropskih biznismena. Posebnu pažnju godinama je izazivalo njeno prijateljstvo s bivšim italijanskim premijerom Silviom Berlusconijem, s kojim je bila izuzetno bliska. Njih dvoje često su viđani na elitnim događajima, privatnim večerama i luksuznim zabavama po Italiji i Monaku. U prilog tome svedoče fotografije na internetu.

S druge strane, Simeunu se sviđa takav život i želi svetsku slavu. Jedan izvor tvrdi da Simeon veoma pažljivo gradi svoj imidž i da mu ovakve veze mogu otvoriti vrata međunarodne scene.

- On je ambiciozan i željan svetske slave. Zna kako funkcioniše šou-biznis i svestan je da su skandali, bogate partnerke ili intrigantne afere često najbrži put do naslovnih strana. Garant će da moli Cecu da bude u nekom od njenih spotova samo da bi otvorio sebi put u Srbiji. Njemu treba veliki proboj, ili neka kontroverzna gej afera, ili veoma bogata žena uz koju će ga svi primetiti. Sada izgleda da je izabrao drugu opciju.

Podeljena mišljenja

Na društvenim mrežama mišljenja su podeljena. Dok jedni tvrde da je reč o iskrenoj emociji bez obzira na godine i bogatstvo, drugi smatraju da je u pitanju pažljivo osmišljena medijska priča.

- Od večere s Cecom do milijarderke iz Bugarske, Simeon očigledno zna kako da bude tema dana.