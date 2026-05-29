Pevačica Edita Aradinović čeka dete, a sada je pokazala svoj trudnički stomak. Ona broji sitno do porođaja, a njen izgled oduševljava mnoge.

Foto: Printscreen

Edita je na svom Instagram profilu iznenadila pratioce objavom u kupaćem kostimu, dok se fotografisala u odrazu zastakljenih vrata. Budući da je stomak bio u prvom planu, pozitivni komentari su se samo nizali i u jednom bili saglasni - ona blista dok čeka dolazak prinove.

Prema objavi, reklo bi se da je iskoristila dan u prirodi, odnosno dvorištu punom zelenila dok je uživala u toplom majskom danu.

- Sama, problema pun kamion, celulita milion. Jeste dosadan majku mu… Ali šalu na stranu, trudnice moje, nadam se da se ne opterećujete time bar ne u ovoj fazi života, jer je ova faza kratka, a nagrada ogromna! Ne znam za vas, već sam nestrpljiva da upoznam svoju ljubav. I mama već zna gde će da vodi svoju ekipu na jesen - napisala je Edita na Instagramu.

Ovako se hrani u trudnoći

Edita je godinama poznata po tome da prilično vodi računa o ishrani i svojoj liniji, ali je odlučila da u trudnoći malo "popusti kočnice" i jede ono što joj prija.

Pevačica je nedavno sa svojim pratiocima na Instagramu podelila kako sebi sprema domaće mekike. Ova objava je izazvala niz komentara, a većina je primetila da buduća majka zaista uživa dok iščekuje naslednicu.

- Ne mogu, imam obaveze - pisalo je u opisu. Na taj način, pevačica se našalila, ali i stavila do znanja da joj je prioritet da ugađa sebi.

Balans uživanja i zdravog načina života

Iako popušta sebi i daje oduška da s vremena na vreme pojede nešto nezdravo, naša pevačica i u odmakloj trudnoći vodi računa o sebi. Ona je posvećena svom zdravlju, izgledu i kondiciji, pa je nedavno sve oduševila kada je objavila video na kom trenira. Ljudi koji je prate i podržavaju su saglasni u tome da ona nikada nije izgledala srećnije.

"Mislila sam da ću imati partnera"

Podsetimo, Edita se nedavno oglasila kada je gostovala u Bunkeru, pa progovorila o svojoj trenutnoj situaciji.

Ovako je izgledala ranije:

- Nisam, zamišljala sam da će to biti svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima (smeh). Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a pre toga ne - priznala je Edita.

