Filip Car nekadašnji rijaliti učesnik je komentarisao aktuelne rijaliti teme, ali bilo je reči i o njegovom emotivnom životu, te da postoji devojka koja mu se dopada.

Naime, kako je Car rekao, godinu dana je solo, a sada se pojavila devojka koja ga je zaintrigirala.

- Malo sam zakazao, čim malo zaiskri, onda se ugasi, ništa već godinu dana. Dolazim ovde u lokal jedan gde radi jedna prelepa devojka, prezgodna, zabavna, nikad se ne zna, možda mi se baš u ovom kafiću desi ljubav. Ona se meni sviđa, a da li se ja njoj sviđam, ne znam, možda sam joj simpatičan, možda tu nešto bude. Nedostaje mi da imam nekog, ali mi je i prijalo što punih godinu dana što sam sam, posvetio sam se prioritetima. Ova devojka je radila ovde i prošle godine, zapazio sam je na prvu, ali je tada imala momka, a ja se ne bih mešao u nečiju vezu, a sad sam dobio informaciju da je slobodna, možda imam šanse. Kad mi se neko svidi, ja sam malo stidljiv. Više volim kad žena da do znanja da imam prolaz - kaže Car.

Na pitanje kako komentariše to što svi ističu da je on “Maji Marinković rak rana, te da ne može da ga preboli”, Car kaže:

- Da li sam ja njoj rak rana, to je pitanje za nju, što se mene tiče, voleo bih da joj nikad više ne padnem na pamet, jer ona nije osoba koju bi želeo blizu sebe. Kad je otišla, kada sam je spakovao i napravio logistiku da žena ode iz mog grada, kada sam doživeo određene stvari, blokirao sam je, a ona je krenula da objavljuje stvari iz mog telefona. Kad izađe napolje, biće isto i sa Asminom. Desiće se neka svađa, pa će ga optuživati za nasilje, po istom principu je funkcionisala i sa mnom i sa drugima.

"Da sam na Stanijinom mestu, otišao bih iz rijalitija"

Filip je prokomentarisao i učešće Stanije Dobrojević u “Eliti 9”.

- Mislio sam da će njeno učešće biti totalno drugačije, bilo mi je super što je počela onako ratobornije, ali izgasirala se, ostala je u tom modu. Da sam na njenom mestu, ja bih došao, postavio bih stvari na svoje mesto, rekao bih svima ono što mislim i otišao bih kući. Ona je tamo ostala, zalaufala se u celoj toj priči. Ja sam sa Stanijom čuo, dobar sam sa Stanijom, neću ni da je hvalim, ni da je kritikujem, ali ja bih drugačije. Ja je podržavam, ona je meni okej, super - rekao je on, pohvalivši Aneli Ahmić:

- Meni je tamo najdraža od svih Aneli, ja to ne krijem. Ja sam s tom devojkom dobar, u super odnosu, dobar sam sa članovima njene porodice. Ima to nešto u sebi, draga mi je. Svi mnogo greše, a greši i Aneli naravno. Ja sam prvi put ušao u rijaliti sa 26, Maja napunila 31 godinu, Stanija ima 41. Nisu to više deca. Jedna stvar mi se kod Stanije ne sviđa. Je l’ Maja takva i takva? Dobro, mi smo to znali. Nemoj kukati sad. Šta se žališ sada? Nema plakanja, nema kukanja, ćuti i trpi, jer ti si znao s kim ideš, da je to neuravnotežena, nenormalna, nemoralna osoba koja smešta svima oko sebe, sve zajedno sa svojim ocem i određenim pojedinim ljudima iz njene podrške. Staniji je bila Maja dobra i nakon Marka Markovića i nakon Aleksandre Subotić i nakon svih. E sad kad te je oplelo po tvojoj koži, gde ti ne paše da te oplete, lako je bilo za Marka, za Marka ju je bilo briga. E, sad ti k**ac kriv. Nije njoj stalo do Asmina koliko do cele priče, jer ta priča je prodavala godinama marketing, donosila je novac. Njima svima znači priča. Nisu oni glupi Filip Car koji se zaljubi iz strasti, zaljubljenosti. Zato ti kažem, Aneli mi se čini najiskreniji lik, ja tvrdim da je jedino Aneli volela Asmina od svih tih devojaka oko njega

Filip je otkrio i koga on vidi u finalu “Elite 9” u top 3 učesnika.

- Po mom mišljenju bi trebalo Aneli da pobedi. Konkurenti za pobedu su mi Aneli, Ivan Marinković, Matoru i Lepog Miću gotovim, ovaj mali Viktor Minin mi je super momak. Deluje mi da su se Luka i Aneli i Anita primirili. Ona je trudna, prošla je sito i rešeto kroz rijaliti. Sad se se ostvariti kao majka, uvek ima nade za neku promenu. Mene su njihovi fanovi napali kad sam ja rekao da su Anita i Luka meni katastrofa, da mi ne idu jedno uz drugo, da mislim da neće opstati njihova ljubav. Ne verujem u ljubavi u rijalitiju.

Kako je i sam imao tokom učešća u rijalitiju veze i avanture, otkrio je koju zadrugarku je najviše voleo.

- Dalila, nema tu priče. O meni su svašta pričali, da sam namerno sa njom radi priče, para. Lupali ljudi gluposti. Ja sam bio zaljubljen u nju ko konj i zavoleo je. Kasnije sam se vezao za nju do te mere da se nisam mogao oporaviti od te ljubavi narednih godinu dana dok nisam ušao u “Zadrugu 6”, sve dok nisam bio sa Aleksandrom, nisam mogao nekako nju iz glave izbiti - rekao je on, pa se osvrnuo na odnos sa bivšom partnerkom Aleksandrom Nikolić sa kojom ima ćerku.

- Imamo okej roditeljski odnos, nemamo svađa i rasprava. Uspeli smo da nađemo zajednički jezik, barem oko deteta, kad nismo uspeli i opstali u ljubavi. I nju sam isto voleo. Ja ne mogu poreći. Ja sam sa svim tim devojkama i napolju pokušavao i napolju bio.

Aneli ne treba Filip, kao ni Staniji Anđelo

Car je dao i svoj sud o ljubavnim parovima u rijalitiju, ističući da Stanija treba da ostane solo igrač do kraja.

- Ove ljubavi što se sad dešavaju unutra, još ću pomisliti da su Bebica i Teodora najveća ljubav. Ko tu koga voli, ko je tu s kim iz kog razloga, meni više ništa nije jasno. Video sam da se Aneli jako spaja s Filipom. Mislim da joj to nije potrebno. Ne zbog Filipa, Filip je top dečko, ali ono budi sama, izguraj to sama do kraja. Prošla je svašta, ima tri muškarca unutra s kojima je bila. Prošla je kroz svađe, ratove, ćuti i čekaj kraj, gledaj sebe i pusti Asmina. I Stanija isto. Umesto da sedi i smeje se, da uživa, ona se stalno nešto valja s ovim. Sad je kao Anđelo u igri, ono frajer, mislim ne znam ono stvarno Anđelo je meni okej, ne mogu reći znaš ono kulturan je, nikad me nije uvredio, a skoro sam rekao, da sam ovu vešticu Dalilu voleo da se on umešao u taj odnos i naravno ja sam ga zamrzeo tada. Ostalo mi je ono u glavi. Jako ružno sam ga zapamtio, ali inače mi je lik ono totalno anemičan, bez energije, kao neki fikus. Nije nešto naročito ni inteligentan ni pametan. Neću biti pregrub prema njemu jer me nikad ne vređa i ne komentariše. A to sad da se kao Staniji sviđa Anđelo. Te glupe priče, to mi se ništa ne sviđa. Stanija, jesi li ti završila sve što se tiče Stanije i Asmina, jesi? - Sedi, uživaj i smeškaj se. Mislim da će se Aneli i Stanija boriti oko prvog mesta. Uzeće dobar plasman, verovatno je uzela dobar honorar, izađeš napolje, majmuna si se rešila, prijateljice zmije. Ti si u dobiti na svakom polju. Rešila si se lika za kog kažeš da ima malu p*šu, da nema para, da nije ni kao otac dobar. Rekla si svoje i ćao.

Dane se sažalio na Sofiju, a ona ga je koristila za novac

Jedna od priča koja najviše intrigira javnost jesu prepiske Sofije Janićijević i 41 godinu starijeg muškarca Daneta koji joj je udovoljavao u svemu i kupovao sve što je ona želela, a Filip je priznao da ima kontakt sa osobom bliskom Danetu.

- Najjače mi kad tako te mlade ribe mlade kažu: “ Naša ljubav nema veze koliko ko ima godina”. One ne bi sele u auto star 40 godina, a ne na lika starijeg 40 godina od njih. Dođi sa golfom po nju ispred zgrade, pa da vidiš kad će se zgrane. Tako da katastrofalna mi je. Ja sam se pitao što toliko ljudi mrze tu devojku, nisam znao što je napadaju i onda kao svi - zato što je bila sa Terzom. Tu je on krivac. Treba i ona imati moralna i etička načela, kao što sam i ja trebao imati kad sam išao sa ženom koja je u braku i muž joj je bio tamo. Kriv si, ali niti je Milica bila prijateljica kao što ni meni nije bio Dejan. Meni sutra da se desi, naravno da ću kriviti svoju ženu. Neću kriviti sigurno njenog švalera što je završio s njom. Onda sam shvatio da je ona zaista žena zlo, da je lažna, da je nemoralna, da je isfolirana, da je spremna za ovakve stvari koje su izašle na videlo. To je meni prošle godine rekla Nena opozicija koja je to dala. Samo ne razumem Nenu, to je žena koja je podržavala Mikija Đuričića, koja je urbana, zašto se bavi tim ljudima i zašto je podrška Asminu - rekao je on i dodao:

- Žao mi je tog čoveka, čuo sam se s jednom bliskom osobom Danetu i Dane uopšte nije naivan čovek. Čovek je koji je prošao svašta i čovek koji radi posao ozbiljan i koji je stvarno zaista, ono, ozbiljan čovjek. Jebiga, sažalio se baš zato jer ju je cijeli narod napadao, svi su je napadali, pljuvali. Čovek se sažalio, jer su je svi napadali, dao joj je podršku, ona je tu podršku iskoristila da mu priđe bliže. Kad mu je prišla bliže, iskoristila ga je za novac. Kad ga je već počela koristiti za novac, da opravda to korišćenje, prodala mu je emociju i napravila ono što rade profesionalne prevarantkinje i pr*******ke. Naravno da je čoveku teško, a i njegovoj kartici, dobio je veliki finansijski udarac. Da je ona žena mangup, da mu je uzela 100.000-200.000 i da ga nikad u životu nije videla. Ja bih rekao. “Svaka ti čast”. A ona je išla sa njim, ljubila se, jela, pila, živela, htela s njim decu. E to ti je.. Verovatno se čovek oseća jadno, razočarano i poniženo i ne bi on ni dao sve ovo u medije da ona nije njega prva ponizila tamo u rijalitiju. Verovatno se čovek oseća iskorišćeno, glupo, ali sam je kriv, treba paziti s kim imaš posla. Meni se to gadi.

Filip Car takođe ističe da devojkama kvari reputaciju kada često menjaju partnere, te se ponovo dotakao Aneli, ističući da ju je i on kritikovao zbog menjanja partnera u rijalitiju.

- Kad se one počnu svađati koja je pr******ka, a koja nije. Meni odmah nije dobro. Meni odmah stent moraju staviti. One se svađaju koja je prostitutka. Niste vi došle na televiziju i dobile honorar zato što držite predavanja, seminare ili molitve. To su devojke u 90 odsto slučajeva lakog morala kao što sam i ja frajer lakog morala. Ne trebam ja sigurno Željku i Milici što sam ja lep i pametan, nego što znaju da kad budalu zatvore u zatvoren prostor će se i svađati i zaljubiti. Iste ste sve, Maja promeni pet, šest likova po sezoni i onda izađe u Budvu i onda ih promeni još 36. Stanija se slika na ovome, neka manje neka više, ali sve su u principu katastrofa - rekao je on i dodao:

- Katastrofa mi je da se žene nalaze u istom prostoru sa više muškaraca s kojima su bile. Nema veze što je meni Aneli drugarica, ja sam to njoj prvo rekao: “Imaš dušu, dobra si cura, draga si, ne možeš dozvoliti da si u istom prostoru sa bivšim verenikom, bivšim mužem i s novim četvrtim da se muvaš.” Onda se onda se stavljaš u ravan sa onima s kojima se svađaš s jednom Majom ili Minom. Devojke treba da pripaze na svoje ponašanje.

Kurir.rs/Blic