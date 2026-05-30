Pevačica Maja Nikolić nedavno je u javnost iznela šokantne detalje o navodnom prethodnom braku svoje koleginice Aleksandre Radović. Iako ističe da sa pop zvezdom nema lični problem, Maja nije štedela reči kritike.

- Sa Aleksandrom nikad nisam imala konflikt lično. Ja sam joj samo zamerila što je krila, a i dan-danas krije, brak sa mojim prijateljem, koji je bio moj bubnjar u bendu "Kazanova" - izjavila je Maja Nikolić za "Novu".

Ono što je posebno razbesnelo Nikolićevu jeste način na koji se Aleksandra navodno ponela prema njenom prijatelju nakon što joj je pomogao u karijeri.

"To mi je znak da je loš čovek"

- On je prodao i trafiku i bubanj da bi ona snimila pesmu, a ona ga je nakon toga ostavila. To mi je znak da je loš čovek - dodala je Maja.

Pored navodnog braka sa bubnjarom, u javnosti je bio veoma ispraćen i Aleksandrin odnos sa biznismenom Aleksandrom Zeremskim. Aleksandra i Zeremski su iz svoje veze dobili ćerku Ninu, ali su vezu okončali neverovatno brzo – samo mesec dana po rođenju mezimice.

Dok je Zeremski, koji iz još jednog propalog braka ima i ćerku Miju, konačnu sreću pronašao pored interpretatorke duhovne muzike Divne Ljubojević (sa kojom se oženio 2018. godine nakon sedam godina veze), Aleksandra je nastavila da sama podiže ćerku Ninu.

"Nije lako kad si samohrani roditelj"

Aleksandra je nedavno govorila o izazovima roditeljstva, posebno sada kada je njena naslednica ušla u osetljive godine puberteta.

- Teško je decu sačuvati, koliko god da vodiš računa, da pričaš, uvek ima razloga da se dodatno galami - ispričala je pevačica u Ceca Show.

- Teško je kad si samohrani roditelj, da budeš i otac i majka, da budeš nežna i... Mi smo svi imali, tata te grdi, mama te mazi, a ovde sam doktor Džekil i mister Hajd. Jednog trenutka pomislim, kao da sam luda, čoveče, budem kao "ljubi te majka", a onda kao "šta si to...", i dete te gleda bledo - rekla je Aleksandra sa osmehom.

kurir / nova

